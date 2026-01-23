판교 전시장에서 첫 공개 제로백 2.8초…레이스카 기술을 도로 위로 후륜 모델 중 가장 빠른 가속 판교 전시장 및 서비스센터도 공식 오픈

[헤럴드경제=정경수 기자] 마세라티 코리아가 지난 22일 경기도 성남시 마세라티 판교 전시장에서 미디어 행사를 열고 고성능 슈퍼 스포츠카 ‘GT2 스트라달레’를 국내 공식 출시했다.

이번 행사는 마세라티의 모터스포츠 100주년을 기념하는 자리로 GT2 스트라달레의 공식 공개와 함께 판교 전시장 및 서비스센터 오픈을 알리는 의미도 함께 담았다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 “마세라티 코리아는 지난 2024년 설립 이후 국내 시장에 안정적으로 안착하기 위한 기반 구축에 집중해 왔고, 지난해 하반기부터 의미 있는 성장을 이뤄냈다”고 말했다.

기무라 총괄은 “지난해 판매는 전년 대비 99% 성장했고, 이러한 성과를 바탕으로 올해는 제품 경쟁력과 브랜드 가치를 한층 끌어올려 약 30% 증가한 400대 판매를 목표로 하고 있다”며 “모터스포츠 100주년을 맞은 올해는 마세라티에 특히 의미 있는 해”라고 강조했다.

GT2 스트라달레는 GT 레이싱 대회 복귀를 위해 개발된 ‘GT2’ 레이스카의 기술을 바탕으로 탄생한 로드카다. 이탈리아 모데나에서 100% 주문 제작 방식으로 생산되며, 레이싱 DNA를 일상 주행 환경에서도 경험할 수 있도록 설계됐다. 국내 판매 가격은 4억5050만원부터다.

제품 설명을 맡은 김동현 프로덕트 매니저는 “자동차 업계에서 ‘스트라달레’라는 명칭은 서킷의 한계를 도로 위로 확장했다는 일종의 인증서와도 같다”며 “GT2 스트라달레는 단순히 출력만 높인 차가 아니라, 마세라티 로드카 역사상 가장 강력한 네튜노 엔진에 F1에서 파생된 프리 챔버 기술을 적용해 일상에서도 폭발적인 토크를 구현한 모델”이라고 설명했다.

GT2 스트라달레는 최고출력 640마력, 최대토크 720Nm를 발휘하는 V6 네튜노 엔진을 탑재했다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 2.8초로, 후륜구동 차량으로서는 물리적 한계에 가까운 수치다. 최고 속도는 324㎞에 달한다.

경량화 역시 핵심 요소다. 김 매니저는 “레이싱 차량과 부품을 공유하며 존 MC20 대비 차체를 59㎏ 가볍게 만들었으며, 이 중 약 35㎏은 바퀴와 브레이크 등 주행 감각에 직접 영향을 주는 부품에서 감량됐다”며 “이를 통해 보다 민첩하고 정교한 핸들링 성능을 확보했다”고 말했다.

공기 흐름을 다루는 성능도 한층 강화됐다. 차 뒤쪽 펜더와 하부 구조를 새롭게 설계해 공기가 보다 효율적으로 흐르도록 했고, 그 결과 전체 공기 효율을 약 16% 끌어올렸다. 여기에 대형 리어 윙과 디퓨저를 적용해 고속 주행 시 차체를 노면으로 강하게 눌러주는 힘을 최대 500까지 만들어 안정감을 높였다.

실내는 불필요한 요소를 덜어내고 주행에 집중할 수 있도록 구성했다. 반사를 줄인 무광 마감과 알칸타라 소재를 적용했으며, 이탈리아 모터스포츠 안전 장비 전문 업체 사벨트와 함께 만든 탄소 섬유 시트를 장착해 몸을 단단히 잡아준다. 주행 상황에 따라 선택할 수 있는 모드는 ▷비 오는 노면에 적합한 웻 ▷일상 주행용 GT ▷역동적인 주행을 위한 스포트 ▷트랙 주행에 맞춘 코르사 ▷보다 직관적인 운전을 돕는 코르사 에보로 구성됐다. 코르사 에보 모드는 성능 패키지 적용 시 사용할 수 있다.

이날 행사에서는 GT2 스트라달레 공개와 함께 마세라티 판교 전시장 및 서비스센터의 공식 오픈도 함께 진행됐다. 기무라 총괄은 “판교는 경기 남부 고객 접근성이 뛰어난 전략적 요충지”라며 “구매부터 애프터서비스까지 끊김 없이 이어지는 마세라티만의 브랜드 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.