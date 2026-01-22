박람회조직위 광주전남시도민회 업무협약 체결

[헤럴드경제(여수)=신건호 기자] (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 광주전남시도민회와 ‘2026여수세계섬박람회 입장권 5,000매 구매약정’을 체결했다.

약정식은 조직위원장 김영록 전남도지사와 광주전남시도민회 양광용 회장을 비롯해 향우임원 600여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 구매약정은 지난해 체결한 조직위와 광주전남시도민회 간 업무협약에 따른 결실로 협약 이후 실제 참여와 실천으로 이어진 대규모 구매 사례다.

광주전남시도민회는 1955년 출범한 향우단체로, 광주광역시와 전라남도 22개 시·군 향우회로 구성돼 있으며 약 500만 명에 이르는 출향민 네트워크를 보유하고 있다.

이번 구매약정은 섬박람회 참여 붐을 확산시키는 계기가 될 것으로 기대된다.

양광용 광주전남시도민회 회장은 “섬박람회는 고향 전남과 여수의 미래 가치를 세계에 알리는 뜻깊은 행사”라며 “업무협약에 그치지 않고 실제 참여로 이어지는 모범 사례를 만들어 출향민이 앞장서 섬박람회 성공 개최를 지원하겠다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 전라남도와 여수시가 공동 주최하며 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하는 국제 행사이다.

박람회는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도 및 금오도 일원에서 개최된다.