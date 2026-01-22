대한민국 국가대표 공식 침대 매트리스 베스트슬립이 5성급 호텔인 ‘서머셋 제주신화월드’에 매트리스를 공급했다고 22일 밝혔다.

서머셋 제주신화월드는 일반 호텔 객실의 서너 배에 달하는 154㎡(약 46평)의 넓은 공간을 자랑하는 프리미엄 콘도미니엄 스타일의 5성급 호텔이다.

3개의 침실과 2개의 욕실, 풀옵션 주방이 결합된 구조가 특징이며, 대형 냉장고와 식기세척기, 세탁기, 건조기, 오븐, 와인셀러 등 스마트 가전이 빌트인으로 완비되어 있다. 이러한 차별화된 시설 덕분에 장기 투숙객은 물론 가족 여행, 홈파티나 브라이덜 샤워를 즐기려는 고객들에게 최적의 숙소로 평가받고 있다.

이번에 서머셋 제주신화월드에 공급된 제품은 베스트슬립의 시그니처 라인업인 ‘Z시리즈’다. Z시리즈를 비롯한 베스트슬립 전 제품은 화학 접착제 사용을 최소화하고, 물리적 고정 방식을 적용한 ‘이너터프팅(Inner Tufting)’ 공법으로 제작된다. 이너터프팅 구조는 사용자의 움직임에 유연하게 반응하면서도 내장재의 쏠림이나 꺼짐 현상을 효과적으로 방지해, 처음의 편안함을 오랫동안 유지하도록 돕는다.

또한 대한아토피협회 추천 제품 마크를 획득하여 어린아이나 피부가 민감한 경우에도 안심하고 사용할 수 있는 것이 특징이다.

베스트슬립 서진원 대표는 “프리미엄 숙소를 선택하는 고객일수록 수면의 질을 중요하게 고려하는 만큼, 공간의 품격을 완성하는 핵심 요소로서 침대의 역할이 더욱 커지고 있다”며 “앞으로도 각 숙소의 콘셉트와 투숙객의 특성에 맞춘 최적의 수면 솔루션을 통해 차별화된 휴식 경험을 제공하겠다”고 전했다.

한편, 베스트슬립은 독보적인 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 국내외 유수의 호텔과 프리미엄 숙소에 매트리스를 공급하며 호텔 침대 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다.

5성급 호텔인 ‘제주신화월드 신화관’, ‘하이원 그랜드호텔’, ‘KAL 호텔’을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹의 ‘보코서울강남’, 메리어트 계열의 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’, ‘라마다(RAMADA)’, ‘오션스위츠 제주호텔’, ‘경주 코오롱호텔’, ‘퍼시픽호텔’, ‘마리나베이 속초’, ‘베이몬드 호텔’ 등에도 프리미엄 매트리스를 공급한 바 있다.