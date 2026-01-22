[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 대학일자리플러스센터가 고용노동부 성과평가에서 2024년에 이어 2025년 사업평가에서도 최고 등급인 ‘우수’ 등급을 획득했다고 21일 밝혔다.

이번 성과는 재학생·졸업생·지역 청년을 대상으로 한 진로·취업 통합 지원체계 운영의 우수성을 대외적으로 인정받은 결과다.

고용노동부(한국고용정보원 주관)의 대학일자리플러스센터 사업 성과평가는 대학의 진로·취업 지원체계 구축, 상담·프로그램 운영 성과, 청년 고용서비스 연계, 성과관리 체계 등을 종합적으로 심사해 우수기관을 선정한다.

국립경국대 대학일자리플러스센터는 그간 전공·학년별 맞춤형 진로설계, 1대1 진로·취업 컨설팅, 현장실습 및 직무체험 연계, 취업역량 강화 프로그램, 지역 유관기관·기업 협업 기반 청년고용서비스 고도화 등을 통해 학생과 지역청년의 원활한 노동시장 진입을 지원해 왔다.

특히 대학 내 유관부서 및 지역 협력기관과의 연계를 강화해 원스톱(One-stop) 고용서비스 전달체계를 안정적으로 운영하고 재학생뿐 아니라 졸업생 및 지역 청년으로 지원 대상을 확장하며 실질적 취업 성과 창출 중심의 운영 체계를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

국립경국대 한태경 대학일자리플러스센터장은 “이번 2년 연속 ‘우수’ 등급 획득은 우리 대학이 추진해 온 학생·청년 맞춤형 진로·취업 지원 혁신이 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과“라며 ”앞으로도 재학생은 물론 졸업생과 지역 청년까지 아우르는 촘촘한 지원체계를 통해 지역 정주형 인재 양성과 취업 경쟁력 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.

국립경국대 대학일자리플러스센터는 이번 성과를 기반으로 진로·취업 로드맵 고도화 및 상담품질 강화, 기업 발굴 및 채용연계 프로그램 확대, 현장실습·직무연수 연계형 프로그램 강화, 지역 청년정책·고용서비스 연계 확대 등을 추진해 학생과 청년이 체감할 수 있는 취업지원 성과를 지속적으로 창출해 나갈 계획이다.