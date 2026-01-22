“미국 말고 어떤 나라도 그린란드 못 지켜” 무력 사용 옵션은 배제…“그럴 필요가 없다” 美병합 반대하는 덴마크 향해 “은혜를 모른다”

[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 그린란드를 미국 영토로 두겠다는 뜻을 재차 밝혔다.

다만, 트럼프 대통령은 이를 이루기 위해 무력은 쓰지 않겠다고 처음 공언했다.

트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회(일명 다보스포럼) 연설에서 “미국 말고 어떤 나라도 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 위치에 있지 않다”고 주장했다.

유럽 주요국 정상과 경제 수장들이 있는 곳에서 그린란드 병합 의지를 재차 보인 것이다.

트럼프 대통령은 “나는 그린란드 국민과 (그린란드를 통치하는)덴마크 국민 모두에게 엄청난 존경을 갖고 있다”며 “하지만 모든 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국은 자국 영토를 방어해야 할 의무가 있다”고 했다.

트럼프 대통령은 미국에 대해 “우리는 위대한 강대국”이라며 “사람들이 이해하는 것보다 훨씬 위대하다. 2주 전 베네수엘라에서 그것을 파악했을 것”이라고 짚었다.

그는 제2차 세계대전 당시 독일에 점령당해 자국과 그린란드를 방어할 수 없는 덴마크를 위해 미국이 그린란드를 지켰다고 주장하며 그린란드의 미국 병합에 반대하는 덴마크를 향해 “은혜를 모른다”(ungrateful)고 비판하기도 했다.

트럼프 대통령은 그린란드에 풍부한 희토류가 묻혀 있다고 밝혔다. 또, 전략적 국가·국제 안보를 위해 그린란드가 있어야 한다고 했다.

그는 “미국, 러시아, 중국 사이의 전략 요충지에 있다”며 “이 거대한 무방비의 섬은 사실 북미 대륙의 일부다. 서반구 최북단 경계에 있다. 우리 영토”라고 주장했다.

또 “따라서 이는 미국의 핵심 국가 안보 이익이며, 수백년간 외부 위협이 우리 반구로 침투하는 일을 막는 게 우리 정책이었다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “우리 역사에서 유럽 국가들이 그랬듯 우리는 많은 다른 영토를 획득해왔다. 이는 잘못된 일이 아니다”라며 미국의 그린란드 인수에 문제가 없다고 주장했다.

이날 트럼프 대통령은 그린란드 확보를 위해 미국의 군사력을 활용하겠다는 옵션은 배제했다.

그는 “사람들은 내가 무력을 사용할 것으로 생각했지만 그럴 필요가 없다”며 “나는 무력 사용을 원치 않고, 사용하지도 않을 것”이라고 했다.

트럼프 대통령이 그린란드 확보 과정 중 무력을 쓰지 않겠다고 공언한 것은 이번이 처음이었다.

그는 다만 “우리가 요구하는 것은 그린란드의 완전한 소유권과 권리”라며 “임대계약으로는 방어할 수 없다”고 분명히 했다.

나아가 “우리나라 안보와 국제 안보, 매우 공격적이고 위험한 잠재적 적들을 제어하기 위해 우리가 덴마크에 원하는 건 오직 지금까지 건설한 것 중 가장 위대한 골든돔(우주공간을 활용한 미사일 방어 시스템)을 세울 이 땅”이라고 했다.

한편 트럼프 대통령은 지난해에는 다보스 포럼에 직접 참석하지 않았다. 대신 화상 연설을 했다.

하지만 올해는 6년 만에 직접 참석해 특별 연설을 예고했었으며, 이에 따라 세계 각국의 관심을 끌었다.

이날 트럼프 대통령은 “유럽 국가들과 일본, 한국은 우리의 파트너”라며 “우리는 미국 전체 무역의 40%를 차지하는 파트너 국가들과 역사적 무역 합의를 타결했다”고 미국과 각국 사이 성과를 밝히기도 했다.