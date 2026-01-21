[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구도시개발공사는 지난 20일 본사 회의실에서 정명섭 사장 주재로 청렴·안전 결의식을 개최했다.

행사에는 정명섭 사장을 비롯한 경영진과 공사가 추진 중인 5개 주요 공사 현장의 책임건설사업관리기술인 및 현장대리인 등 15명이 참석했다.

이날 정명섭 사장은 “최근 발생한 타 지역 사고 사례 등을 타산지석으로 삼아 단 1%의 위험도 용납해선 안 된다”고 강조했다.

특히 △강풍·화재 등 동절기 재난 상황 대비 철저 △한랭질환 예방을 위한 근로자 안전교육 △실효성 있는 현장 안전 활동 강화 등을 강도 높게 주문했다.

안전과 더불어 공공부문의 신뢰 회복을 위한 고강도 청렴 대책도 함께 논의됐다.

정명섭 사장은 현장 내 갑질 및 불공정 관행을 ‘조직의 존립을 위협하는 행위’로 규정하며 상호 존중을 바탕으로 한 투명한 건설문화 정착을 당부했다.

참석자들은 ‘부패 Zero, 재해 Zero’ 달성을 목표로 반부패·청렴 및 안전 서약서에 서명하며 안전하고 공정한 일터 조성을 위해 전사적인 노력을 기울일 것을 약속했다.

정명섭 공사 사장은 마무리 발언을 통해 “청렴과 안전은 CEO부터 현장 실무자까지 전 임직원이 한마음으로 챙겨야 할 최우선 과제 ”라며 “앞으로도 현장 중심의 소통을 통해 시민들이 믿고 안심할 수 있는 공공기관을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.