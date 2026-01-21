[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 21일 경산시청 대회의실에서 ‘산불 ZERO·산불 OUT 결의대회’를 개최하고 산불 예방과 신속한 현장 대응을 위한 공동 실천 의지를 다졌다.

이번 결의대회에는 조현일 경산시장, 이동욱 경산시 의회 부의장 외 도⸱시의원 및 26개 지역기관⸱관변단체장 등 200여 명이 참석했다.

행사에서는 산불 예방 공동 실천 결의문에 함께 서명하고 산불 예방 책임 선언문을 낭독하여 산불 예방을 위한 유관 기관·단체 간 협력체계 강화와 각 기관·단체의 책임 있는 역할 수행을 다짐했다.

아울러 참석한 기관·단체들은 산불 예방과 대응 과정에서의 각 기관별 역할과 협조 사항을 재확인하고 상황 발생 시 신속한 공조 체계 유지의 중요성에 공감하는 시간을 가졌다.

특히 산불 발생에 따른 진화 상황을 가정한 산불 OUT 퍼포먼스를 통해 초기 대응의 중요성과 실제 현장 대응 역량을 공유하는 계기가 됐다.

경산시는 산불 예방을 위해 산불취약지역 집중 순찰, 산불 감시원 운영, 산불 예방 홍보 캠페인, 불법 소각 행위 단속 등 종합적인 산불 예방 대책을 추진하고 있다.

조현일 경산시장은 “산불은 무엇보다 사전 예방과 현장 대응이 중요하다”며 “유관 기관·단체와 긴밀히 협력해 시민의 생명과 소중한 산림자원을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.