한낮에도 -8∼3도 그쳐 주말까지 강추위 이어져 해안과 강원산지 중심 강풍

[헤럴드경제=신주희 기자] 오는 22일 강추위가 사흘째 이어지며 출근길 한파가 절정에 이를 예정이다. 아침 최저기온은 -19∼-5도까지 떨어지겠고 낮 최고기온은 -8∼3도에 그치겠다.

지역별로 경기내륙·강원내륙·상원산지·충북·경북내륙은 아침 기온이 -15도 안팎, 나머지 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙은 -10도 이하로 내려가겠다. 강원동해안과 남부해안은 아침 기온이 -10도에서 -5도 사이에 분포하겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -14도와 -5도, 인천 -13도와 -5도, 대전 -12도와 -2도, 광주 -8도와 1도, 대구 -11도와 0도, 울산 -9도와 0도, 부산 -8도와 2도다.

주말까지 강추위가 이어지겠지만, 기온이 미세하게 오르는 모습이 나타나겠다.

금요일인 23일은 아침 최저기온이 -19∼-2도, 낮 최고기온이 -4∼7도겠으며 토요일인 24일은 -18∼-1도와 -6∼7도, 일요일인 25일은 -18∼-2도와 -5∼7도겠다.

추위는 대기 상층 블로킹 현상이 해소, 우리나라로 찬 북풍이 불어 드는 기압계에 주말 간 변화가 생기면서 점차 풀리겠다.

다음 주 월요일 아침 기온은 -11∼-2도, 낮 기온은 -1∼8도로 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 낮은 수준까지 오를 전망이다.

21일 전남 장성(상무대)은 이날 새로 내려 쌓인 눈이 한때 16.3㎝, 전남 영광은 12.8㎝, 제주 한라산 사제비는 7.6㎝에 달할 정도로 호남과 제주를 중심으로 많은 눈이 내렸는데 22일에도 전라서해안과 전북남부내륙, 광주, 전남중부내륙, 전남서부남해안, 제주에 눈이 오겠다. 또 충남과 충북중·남부에 새벽까지, 충남서해안에 늦은 밤 눈이 오겠다.

22일까지 추가 적설은 울릉도와 독도 5∼20㎝, 제주산지 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 제주중산간 5∼10㎝, 전북서해안과 전남서해안 2∼7㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주해안 2∼7㎝, 세종·충남북부내륙·광주·전남중부내륙·전남서부남해안·전북남부내륙 1∼5㎝, 충북중부·충북남부 1∼3㎝, 서해5도·대전·충남(북부내륙 제외) 1㎝ 안팎 정도일 것으로 예상된다.

전북남부서해안과 전남서해안·중부내륙, 제주, 울릉도와 독도에는 눈이 시간당 1∼3㎝씩 쏟아질 때가 있겠으니 대비해야 한다. 울릉도와 독도, 제주중산간·산지에는 시간당 5㎝씩 폭설이 내릴 때도 있겠다.

한파와 대설이 예상되는 가운데 22일 해안과 강원산지를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(강원산지는 70㎞) 안팎의 강풍도 불겠다. 충남서해안과 전라서해안, 제주(남부해안 제외), 전남 여수 등 강풍특보가 내려진 지역은 22일까지 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 이어지겠다.

동해안에 너울이 지속해서 유입되는 가운데 서해먼바다와 남해먼바다에 22일까지, 제주남쪽먼바다와 동해먼바다를 중심으로 당분간 물결이 매우 높게 치겠으니 주의해야 한다.