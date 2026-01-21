[헤럴드경제(성)=박정규 기자]성남문화재단(대표이사 윤정국)은 클래식, 무용, 연극, 어린이 공연, 브랜드 시리즈를 아우르는 성남아트센터 2026년 시즌 라인업을 공개했다.

올해 성남아트센터는 세계 정상급 예술가와 공연단체의 내한 공연부터 성남아트센터만의 기획력이 돋보이는 공연과 스테디셀러로 사랑받아 온 브랜드 공연까지, 장르와 세대를 아우르는 균형 잡힌 프로그램으로 한 해를 채운다.

BBC심포니부터 레온스카야까지··· 거장들이 찾는 클래식 名家 성남

2026년 성남아트센터 콘서트홀에는 세계 정상급 오케스트라의 내한 공연부터 국내 단독 리사이틀까지 클래식 애호가들의 발길을 사로잡는 공연들이 마련된다.

시즌의 포문은 ‘영국 오케스트라의 자존심’ BBC 심포니 오케스트라가 연다. 1930년 창단된 BBC 심포니는 정교한 앙상블과 지적인 해석을 바탕으로 BBC 프롬스와 바비칸 센터의 상주 오케스트라로 활동하며, 영국 문화와 클래식을 대표하는 악단으로 세계적인 명성을 쌓아왔다.

3월 28일(토) 콘서트홀에서 열릴 이번 내한 공연에는 핀란드 출신의 수석지휘자 사카리 오라모가 지휘를 맡고, 세계 무대에서 활약 중인 피아니스트 손열음이 협연자로 나서 버르토크의 ‘피아노 협주곡 3번’, 제럴드 핀지의 ‘에클로그’ 등 근현대 관현악 레퍼토리의 정수를 선보일 예정이다.

섬세한 음색과 균형 잡힌 해석으로 국제적 신뢰를 받아온 바이올리니스트 클라라 주미 강과 피아니스트이자 지휘자로 활동 영역을 확장해 온 김선욱이 5월 27일(수) 듀오 무대를 선보인다. 베토벤 소나타 전곡 프로젝트 등 오랜 협업을 통해 깊은 음악적 교감을 쌓아온 두 연주자는 이번 공연에서 베토벤에서 슈트라우스까지 고전에서 20세기에 이르는 레퍼토리를 통해 밀도 높은 실내악의 서정을 전달할 예정이다.

이와 함께 ‘우리 시대의 디바’ 소프라노 조수미의 세계 무대 데뷔 40주년 기념 공연을 8월 14일(금) 개최한다. 이번 공연은 40주년 기념 앨범 수록곡을 중심으로, 고난도의 콜로라투라 아리아부터 동시대 작곡가들의 신작까지 폭넓은 레퍼토리로 조수미의 예술적 여정을 집약해 선보일 예정이다.

10월 3일(토)에는 러시아 피아니즘의 계보를 잇는 거장 엘리자베트 레온스카야가 베토벤 후기 소나타 프로그램으로 성남아트센터를 찾는다. 1945년 옛 소련 조지아 태생으로 러시아 비르투오소 전통의 마지막 거장으로 손꼽히는 피아니스트 레온스카야는 2018년 성남아트센터 첫 내한 공연 당시 원숙한 기품의 슈베르트 연주로 진한 감동을 전한 바 있다. 이번 리사이틀에서는 그가 평생에 걸쳐 탐구해 온 작곡가 베토벤의 마지막 소나타를 들려준다. 작곡가 말년의 성찰과 내면세계를 응축한 작품들을 통해 노거장의 경이로운 예술세계를 만나는 무대가 될 것이다.

동시대 세계를 비추는 연극과 국악 무대

유럽 연극계를 강타한 화제작, 프랑스 스트라스부르 국립극장의 ‘라크리마’가 한불 수교 140주년을 맞아 10월 2일(금)~3일(토) 한국 관객들에게 첫선을 보인다.

2024년 초연 이후 아비뇽페스티벌과 파리, 런던 등 전 세계 주요 극장에서 극찬을 받은 작품으로, 화려한 패션 산업 이면에 숨겨진 노동 착취와 글로벌 자본주의의 모순, 그 고통을 견디는 인간의 강인함과 고귀한 장인정신을 깊이 있게 조명한다. 스트라스부르 국립극장의 예술감독이자 극작가·연출가인 캐롤린 기엘라 응우옌이 다큐멘터리적인 사실성과 영화적 기법을 결합한 무대로 극적인 몰입도와 동시대 연극의 새로운 감각을 선명하게 보여준다.

소리꾼이자 판소리 창작자인 이자람의 판소리 공연 ‘눈, 눈, 눈’도 5월 23일(토) 성남아트센터 무대에 오른다. 톨스토이의 단편 『주인과 하인』을 판소리로 재창작한 이 작품은 러시아의 혹독한 겨울을 배경으로 인간의 탐욕과 구원에 관한 이야기를 전통 판소리 양식 위에 고수의 북장단과 소리꾼의 소리, 재담으로 풀어낸다.

고전부터 컨템포러리까지 발레의 정수를 한 무대에

무용 장르에서는 고전발레의 정수와 동시대 발레의 흐름을 함께 조망한다.

국립발레단의 ‘백조의 호수’가 6월 12일(금)~13일(토) 양일간 성남아트센터 오페라하우스 무대에 오른다. 차이콥스키의 음악과 비극적 사랑을 그린 극적인 서사, 장대한 군무와 섬세한 파드되, 화려한 무대 구성으로 사랑받는 고전발레의 명작이다. 국립발레단의 안정적인 기량과 작품의 정통성을 충실히 구현한 무대로 백조의 군무와 흑조의 고난도 테크닉이 빛나는 장면들을 온전히 선사한다.

매 시즌 매진을 기록하며 성남아트센터의 대표 브랜드 공연으로 자리 잡은 ‘발레스타즈’는 7월 25일(토)에 열린다. 국내외 정상급 무용수들이 한자리에 모이는 갈라 공연으로, 클래식부터 컨템포러리 작품까지 발레의 과거와 현재를 입체적으로 조망하는 무대를 선보일 예정이다. 3년 연속 예술감독을 맡고 있는 1세대 스타 발레리노 김용걸을 필두로, 영국 국립발레단 리드수석 이상은, 보스턴발레단의 주역 채지영과 솔리스트 이선우, 2025년 로잔 콩쿠르 그랑프리 박윤재, 영국 로열발레단 박한나와 로크 포스켓 등의 발레스타들이 대거 참여한다.

여름을 채우는 키즈 페스티벌

2026년 여름방학 시즌, 어린이와 가족 관객을 위한 ‘키즈 페스티벌’을 통해 어린이들의 감수성과 예술적 상상력을 자극하는 작품들을 선보인다.

먼저 8월 1일(토)~2일(일)에는 가족뮤지컬 ‘넘버블록스’가 성남을 찾는다. BBC 아동TV가 제작한 인기 수학 교육 애니메이션 ‘넘버블록스’를 기반으로 한 뮤지컬로, 놀이처럼 배우는 재미있는 수학 원리와 함께, 끝없이 넓은 넘버랜드에 태어난 넘버블록 ‘일’의 모험이 흥미진진하게 펼쳐진다.

또한 전래동화와 판소리, 클래식이 결합된 ‘별주부전’이 8월 8일(토) 콘서트홀에서 공연한다. 판소리 ‘수궁가’를 현대적으로 해석해, 서양악기로 구성된 오케스트라와 전통음악의 신선한 조화, 색다른 무대연출과 흥미로운 스토리로 특별한 무대를 선사한다.

이 외에도 무엇이든 쑥쑥 자라는 신비로운 텃밭 이야기를 다룬 ‘뭐든지 텃밭’(8월 8일), 세르반테스의 소설을 바탕으로 한 가족인형극 ‘산초와 돈키호테’(8월 12일), 일상 속 오브제로 다양한 동물들을 표현하는 패브릭오브제 가족극 ‘코 잃은 코끼리 코바’(8월 14일) 등 어린이들을 위한 교육적 요소와 예술적 완성도를 갖춘 다양한 형식의 공연이 마련된다.

평일 낮 시간 겨냥한 새로운 브랜드 시리즈부터 스테디셀러 공연까지

2026년 성남아트센터는 오랜 시간 관객들의 사랑을 받아온 스테디셀러 공연 시리즈와 함께 평일 낮 시간 관객을 위한 브랜드 공연 시리즈를 새롭게 선보인다.

올해 새롭게 선보이는 ‘오후의 콘서트’는 3월~6월, 9월~12월 첫째 주 수요일 오후 3시, ‘예술로 떠나는 세계여행’을 선사한다. 매월 한 나라를 선정해 그 나라의 음악과 예술, 문화를 엮어 마치 여행을 떠난 듯 풍성한 감성을 경험할 수 있는 무대다. 봄의 설렘을 담은 한국 가곡부터, 아르헨티나의 탱고, 프랑스의 샹송, 브라질의 보사노바, 미국의 재즈와 이탈리아의 오페라까지 다채로운 프로그램을 방송인 알베르토 몬디의 진행으로 만나볼 수 있다.

올해로 20번째 시즌을 맞이한 ‘마티네 콘서트’는 2026년 ‘독일, 음악의 숲’을 주제로 서양 고전음악의 근간이자 요람인 독일의 찬란한 음악 유산을 2년에 걸쳐 탐구한다. 국내를 대표하는 연주단체와 정상급 연주자들이 대거 참여하며, 아나운서 한석준이 진행을 맡는다. 공연은 3월부터 12월까지 셋째 주 목요일 오전 11시.

오페라를 보다 쉽고 친근하게 즐길 수 있는 ‘오페라 정원’이 지난 2020년, 2021년에 이어 5년 만에 새로운 시즌으로 돌아온다. 오페라의 형식은 그대로 유지하되, 무대와 의상을 간소화한 콘서트 오페라로, ‘반달’, ‘3.1절 노래’ 등을 남긴 작곡가 박태현의 음악을 재조명한 창작오페라 <바람의 노래> 등 오페라의 명장면과 명곡들이 관객들을 찾아간다.

합리적인 가격에 명품 연극을 소개하는 브랜드 공연 ‘2026 연극만원’시리즈는 ‘템플’, ‘칼로막베스’, ‘망원동 브라더스’, ‘들꽃’, ‘시뮬라시옹’ 등 5편의 작품을 소개한다. 올해는 금요일 낮 2시 공연이 신설되어 관객 선택의 폭을 넓혔다. 또한 주말 도심 속에서 펼쳐지는 야외 음악 축제 ‘파크콘서트’와 성남 본도심 주민을 위한 야외 콘서트 ‘피크닉 콘서트’, ‘뮤직페스타’도 보다 알찬 프로그램으로 시민들을 찾아갈 계획이다.

시즌 패키지 티켓 운영··· 합리적 선택, 깊이 있는 관람

성남아트센터는 2026년 시즌 패키지 티켓을 새롭게 도입해 관객들에게 폭넓은 할인 혜택을 제공한다. 패키지 티켓은 클래식, 시어터, 발레, 키즈 & 패밀리 등 장르별로 30석이며, 개별 예매 대비 최대 30%의 할인된 가격으로 주요 공연을 관람할 수 있다. 패키지 티켓 구매 후에는 반드시 정해진 기간 내 좌석 지정을 해야 한다.

세부 공연 정보 및 패키지 티켓 오픈 일정, 예매 방법 등은 오는 22일부터 성남아트센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.