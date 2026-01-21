[헤럴드경제=고승희 기자] 세종문화회관 산하 단체 서울시무용단의 ‘일무’가 ‘뉴욕 댄스&퍼포먼스 어워드’에서 ‘최우수 안무가/창작자 ’부문을 수상했다고 21일 세종문화회관이 밝혔다. 한국 국공립 예술단체가 이 시상식에서 상을 받은 것은 이번이 처음이다.

‘뉴욕 댄스&퍼포먼스 어워드 (이하 베시 어워드(The Bessies))’는 미국 뉴욕 무용·퍼포먼스계 최고 권위의 시상식이다. 매년 뉴욕에서 공연된 작품 가운데 가장 혁신적인 성취를 이룬 예술가와 작품을 선정한다.

베시 어워드 선정위원회는 ‘일무’에 대해 “시각적으로 매혹적이며 현대적인 감각으로 재해석한 한국 전통 의례 무용”이라며, “정중동의 완벽한 조화를 보여줌과 동시에 폭발적이고 역동적인 춤으로 정점을 찍었다”는 점을 수상 사유로 밝혔다.

정혜진 안무가는 “‘일무’는 하나의 목표를 향해 한 마음으로 버텨온 사람들의 정신이 작품에 담겼다. 그 시간을 견뎌내며 서로를 믿어온 신뢰, 그리고 많은 분들이 함께 노력해온 시간의 결과라 생각한다”고 소감을 밝혔다.

‘일무’의 연출과 시노그래피를 맡은 정구호 디렉터는 “일무는 우리 전통예술이 가진 여백과 절제의 미를 보여주기 위해 오랜 기간의 고민을 담은 작품”이라며 “전통에 뿌리를 두면서도 오늘의 관객들에게 보다 진화한 전통의 모습을 전하고자 했는데, 그 노력을 국내 뿐만 아니라 해외에서도 인정받아 매우 뜻깊다”고 밝혔다.

올해 최우수 안무가상 후보에는 이스라엘의 세계적인 안무가 호페시 쉑터와 미국 차세대 안무가 카일 마셜 등 12개 작품의 안무가들이 이름을 올렸다. ‘일무’는 흑인 정체성을 탐구해온 니아 러브(Nia Love), 바체바 무용단 출신으로 에너제틱한 무대가 돋보이는 샤멜 피츠(Shamel Pitts), 아프리카 전통 무용을 바탕으로 이주와 문화적 경계를 다루는 완지루 카무유(Wanjiru Kamuyu)와 함께 12개 후보 중 네 팀의 수상자로 선정됐다.

안호상 세종문화회관 사장은 “이번 수상은 세종문화회관이 제작극장으로서 축적해온 창작 역량이 세계적 기준에서도 유효함을 증명한 결과”라며 “선택과 집중을 통해 구축해온 레퍼토리 전략이 한국을 넘어 세계 동시대 예술 담론의 중심으로 진입했음을 보여주는 상징적인 순간”이라고 강조했다.