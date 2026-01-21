270점, 2위 닛산 리프 두배 넘어 “가치와 기술, 효율성 완벽 조화”

현대자동차 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) 팰리세이드(사진)가 ‘2026 북미 올해의 차(NACTOY)’에서 2위 닛산 리프와 3위 루시드 그래비티를 큰 폭의 점수 차이로 따돌리고 북미 올해의 차 유틸리티 부문에 최종 선정된 것으로 확인됐다.

21일 업계에 따르면 북미 올해의 차는 지난 14일(현지시각) 디트로이트 오토쇼에서 수상 결과를 발표한 후 공식 홈페이지에 부문별 후보 차량들의 최종 점수와 심사평을 공개했다.

팰리세이드는 최종 투표 결과 270점을 획득해 2위 닛산 리프(135점)와는 두 배, 3위 루시드 그래비티(85점)와는 세 배 이상의 점수 격차를 기록하며 유틸리티 부문에 선정됐다.

미국과 캐나다의 자동차 전문 기자 50명으로 구성된 북미 올해의 차 심사위원단은 팰리세이드의 가격 대비 뛰어난 가치와 완성도, 상위 차급에 준하는 고급감과 편의 사양을 수상의 핵심 요인으로 꼽았다.

특히 차세대 하이브리드 시스템은 팰리세이드의 주요 강점으로 꼽혔다. 존 빈센트 U.S. 뉴스 & 월드 리포트 에디터는 “팰리세이드 하이브리드 모델은 해당 차급의 새로운 기준을 제시한다”며 “현재 구매 가능한 최고의 SUV”라고 호평했다.

그렉 밀리오레 오토가이드 편집국장은 “현대차가 추가한 하이브리드 시스템은 연비를 높여 가족 이동에 안성맞춤”이라고 강조했으며, 액시오스 교통 전문 기자 조앤 뮬러도 하이브리드 모델에 주목하며 “팰리세이드는 시작 가격이 4만 달러 미만이면서도 새로운 하이브리드 파워트레인이 추가돼 가치와 기술, 효율성의 완벽한 조화를 보여준다”고 평가했다.

팰리세이드의 공간성과 실용성에 대한 좋은 평가도 이어졌다. 자동차 전문 기자 수 미드는 “가족 모두를 수용할 만큼 넉넉한 레그룸과 다양한 편의 기능, 그리고 최첨단 기술로 동급을 뛰어넘는다”고 호평했으며, 드리븐의 기자 톰 벨크는 “탁월한 실용성을 갖춘 진정한 SUV”라며 “한 단계, 어쩌면 두 단계 위 차량에서나 기대할 수 있는 편의성과 기술을 담아냈다”고 평가했다.

이 외에도 북미 주요 자동차 매체들은 신형 팰리세이드를 직접 시승하며 상품성과 주행 완성도를 심도 있게 조명했다.

카앤드라이버는 팰리세이드 하이브리드를 ‘2026 10베스트 트럭 & SUV’로 선정한 이유로 고급스러운 실내 완성도와 높은 가치, 하이브리드 시스템의 우수한 성능을 꼽았다. 서재근 기자