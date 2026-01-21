[헤럴드경제=문영규 기자] K팝 걸그룹 에스파의 멤버 카리나가 이탈리아 밀라노에서 진행된 한 행사에 참석하자 인파가 몰려 팬들이 넘어지는 등 혼잡한 상황이 발생했다.

20일 온라인 커뮤니티에 올라온 영상에 따르면 카리나는 ‘프라다 2026 F/W’ 패션쇼 현장에서 몰려든 인파에 당황한 모습을 보였다.

카리나는 차량에 탑승해야 했으나 팬들이 몰려 그를 막았고 이 과정에서 한 팬이 넘어지기도 하는 사고가 발생했다.

카리나의 경호원이 결국 나서 “차 좀 탈게요”라며 상황을 정리했다.

영상을 접한 누리꾼들은 “경호원이 오죽하면 소리 쳤겠냐”, “저럴때 경호원이 있어야 한다”, “경호원 월급 올려야 한다”, “경호원이 잘한다” 등의 반응을 보였다.

한편, 에스파는 오는 31일, 2월 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 참석한다.