[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 지역 문화 예술을 함께 이끌어 갈 영등포구립합창단 신규 단원을 오는 30일까지 공개 모집한다고 밝혔다. 구는 2005년 여성합창단을 시작으로 2014년 시니어합창단, 2019년 소년소녀합창단을 창단해 총 3개의 합창단을 운영 중이다.

먼저 여성 합창단은 구에 거주하는 20~54세 여성을 대상으로 솔리스트 2명, 일반단원 10명 내외를 모집한다. 단, 솔리스트는 4년제 대학 성악과 졸업자 또는 졸업 예정자 중에서 관내 거주자를 우선으로 선발할 예정이다.

소년소녀 합창단은 구에 거주하거나 관내 학교에 재학하고 있는 7~14세를 대상으로 10명 내외를 모집하며, 시니어합창단은 상반기 단원 모집 없이 기존 인원으로 운영 예정이다.

서류접수 기간은 1월 30일까지다., 구 홈페이지의 ‘우리구소식’에서 응시 원서를 내려받아 작성한 후 문화예술과로 방문하거나 등기우편 또는 이메일로 신청하면 된다. 서류심사 통과자를 대상으로 2차 실기심사를 진행하며, 최종 합격자는 2월 중으로 발표된다.

최호권 영등포구청장은 “음악은 구민과 마음을 나누는 소중한 연결고리”라며 “지역 문화예술의 저변을 넓히는 데 함께할 열정 있는 구민의 적극적인 참여를 기대한다”라고 전했다.