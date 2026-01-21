[헤럴드경제=채상우 기자] 정신질환을 앓고 있던 형을 살해한 뒤 치매를 앓는 80대 노모까지 살해하려 한 50대가 범행 직후 자해해 중태에 빠졌다.

21일 경기 용인동부경찰서는 살인 및 존속살인 미수 혐의를 받는 A씨에 대해 체포영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 지난 19일 오후 11시께 용인시 처인구에 있는 한 빌라에서 함께 사는 50대 형 B씨를 흉기로 살해한 데 이어 80대 모친 C씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받고 있다.

C씨는 A씨가 휘두른 흉기에 찔린 뒤 밖으로 피신해 목숨을 건졌다.

출동한 경찰은 집 안에서 흉기로 자해해 크게 다친 상태였던 A씨를 병원에 이송하고, 숨진 B씨의 시신을 수습했다.

A씨는 부상 정도가 심각해 현재 호흡기에 의존해 치료받고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대해 당장은 조사가 어렵다고 보고, 우선 체포영장을 신청하기로 했다.

A씨가 회복하는 대로 체포영장을 집행해 신병을 확보한 뒤 추후에 구속 여부를 결정하겠다는 것이다.

A씨는 “생활고에 시달리다가 극단적인 선택을 했다”고 진술했다.

경찰에 따르면 숨진 B씨는 정신질환을 앓고 있었고, C씨는 치매가 있는 것으로 알려졌다.