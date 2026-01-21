기존 BMW 대전 전시장과 통합 운영

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 MINI 대전 전시장을 새롭게 오픈했다고 21일 밝혔다.

MINI 대전 전시장은 대전광역시 유성구 봉명동에 위치한 기존 BMW 대전 전시장 2층에 조성돼 통합 전시장으로 운영된다. BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트인 ‘리테일 넥스트’를 적용해 쾌적하고 여유로운 관람 환경을 갖췄다.

전시장에는 4대의 최신 MINI 모델이 전시되며, 별도의 개별 상담 공간을 통해 전문적인 상담 서비스를 제공한다. 신차 출고 고객은 1층에 마련된 핸드오버 존에서 특별한 출고 경험을 누릴 수 있다.

또한 총 30대를 수용할 수 있는 넓은 주차공간과 BMW 차징 스테이션을 갖춰 전기차 급속 충전도 편리하게 이용할 수 있다.

인근 BMW 유성 서비스센터 및 관평 서비스센터에서는 MINI 정비 서비스도 함께 제공해 고객 편의를 한층 강화할 예정이다.

MINI 대전 전시장은 대전광역시 서구와 유성구의 경계에 위치해 있으며, 호남고속도로 유성 IC에서 차량으로 약 5분 거리에 있어 충청 남부 지역에서도 편리하게 방문할 수 있다.