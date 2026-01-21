[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 권상우(49)가 방송 촬영 중 만취한 모습을 보인 것에 대해 사과의 뜻을 밝혔다.

지난 19일 권상우는 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 올라온 영상에 “너무 취해서 불편하게 보신 분들께 죄송하다. 예쁘게 봐 달라”며 “내 작품을 사랑하는 마음으로, 주량도 약한데 벌컥벌컥 마셨다. 이후 금주 중”이라고 입장을 남겼다.

앞서 권상우는 이 방송에 영화 ‘하트맨’에 함께 출연한 배우 문채원·피오와 함께 나와 신동엽·정호철 등 진행자들과 술을 마시며 작품 홍보를 했다.

권상우는 음주 토크쇼 콘셉트에 맞게 술을 들이켰고, 방송이 진행될수록 얼굴이 붉게 달아오르며 눈이 풀린 듯한 모습을 보였다.

특히 그는 피오를 향한 욕설 섞인 애정 표현이나 어깨동무 등으로 다소 과한 텐션을 보이기도 했다. 이에 문채원이 “선배님 천천히 마셔도 될 것 같다”고 말리기도 했다.

권상우는 “취해도 솔직한 게 좋다고 생각한다”며 “편집 좀 잘 부탁드린다”고 솔직한 모습을 보여줬다.

영상이 공개된 직후 일부 시청자는 너무 취한 권상우의 모습이 불편하다는 지적들이 이어졌다. 댓글에 시청자의 불만이 이어지자 결국 권상우는 영상 공개 1시간 만에 댓글을 통해 직접 사과하고 제작진이 해당 댓글을 상단에 고정하자 응원이 이어지고 있다.

한편 권상우가 출연한 ‘하트맨’은 지난 14일 개봉했다. 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디를 그린다.

권상우는 지난 2008년 배우 손태영과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.