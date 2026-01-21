- 경기 내 신분당선 인근 아파트, 5년간 평균 30.2% 상승… 경기도 평균 크게 웃돌아

- 강남·판교 직결되는 ‘황금노선’ 파워… 서울 생활권 편입 및 시간 가치 증대 효과

경기도 내 신분당선 역 주변 아파트 가격이 최근 5년간 30% 넘게 오르며 부동산 시장의 ‘절대 안전자산’임을 입증했다. 강남과 판교라는 핵심 업무지구 접근성이 수요를 견인하며 수도권 남부의 가치를 끌어올린 결과다.

부동산시장 분석업체 부동산인포가 KB부동산 시세를 분석한 결과, 2020년 12월부터 2025년 12월까지 최근 5년간 용인, 성남, 수원 등 경기도 내 신분당선 역주변 아파트값은 평균 30.2% 상승했다. 이는 같은 기간 경기도 아파트 평균 상승률인 17.4%를 두 배 가까이 웃도는 수치다.

주요 단지별로는 성남 미금역 인근 ‘청솔마을(전용 84㎡)’이 11억원에서 17억원으로 54.5% 급등했으며, 정자역 ‘우성아파트(전용 129㎡)’는 16억원에서 25억1,500만원으로 57.1% 올랐다. 판교역 인근 ‘판교푸르지오그랑블(전용 117㎡)’ 역시 38억원을 돌파하며 47.5%의 높은 상승률을 기록했다.

전문가들은 이러한 상승세의 비결로 ‘직주근접’과 ‘시간 가치’를 꼽는다. 신분당선은 강남과 판교를 직결하여 출퇴근 시간을 획기적으로 단축해주며, 이는 고소득 직장인들에게 ‘저녁이 있는 삶’이라는 무형의 가치를 제공하기 때문이다.

이처럼 신분당선의 가치가 입증되면서 노선 연장이 예정된 서수원 일대가 술렁이고 있다. 그동안 철도 인프라 부족으로 저평가 받았던 서수원은 신분당선 호매실 연장 사업을 통해 대대적인 변모를 예고하고 있다.

광교중앙역에서 호매실역까지 9.8km 구간을 잇는 이번 연장 사업은 수원월드컵경기장, 수성중사거리, 화서, 구운, 호매실 등 5개 역사가 신설된다. 2028년 말 완공을 목표로 공사가 진행 중이며, 개통 시 서수원에서 강남역까지 소요 시간이 기존 1시간 20분에서 40분대로 대폭 단축되어 ‘강남 생활권’에 편입될 전망이다.

이러한 가운데 신분당선 연장선 ‘구운역(가칭)’ 수혜가 기대되는 ‘힐스테이트 수원파크포레’에 수요자들의 이목이 집중되고 있다.

현대엔지니어링이 공급하는 힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡ 총 482세대 규모다.

준공 후 마지막 일부 물량에 대한 특별분양을 진행 중으로, 계약 후 즉시 입주가 가능하다는 점이 큰 매력이다. 특히 최근 분양가 상승 기조 속에서 계약금 5%와 일부 잔금 유예 혜택을 제공해 초기 자금 부담을 획기적으로 낮췄으며, 전 세대 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공하며 상품성을 높였다.

주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있다.

또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 특히 신설 예정인 ‘신분당선 구운역(가칭)’과 가까워 직접적인 수혜가 기대된다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있다.

단지는 차별화된 문주 설계를 적용해 상징성을 높였으며, 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다.

또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 일상의 풍요로움을 더한다.

분양 관계자는 “과거 광교신도시가 신분당선 개통으로 수원 내 최고가 지역으로 자리매김했던 것처럼, 이번 신분당선 연장선도 서수원의 지형도를 바꿀 역대급 교통 호재”라며 “특히 힐스테이트 수원파크포레는 구운역 신설 확정으로 강남 생활권 편입 효과를 누릴 수 있어, 안정적인 자산가치 상승이 기대되는 대표 단지로 주목받고 있다”고 말했다.

한편, 힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 ‘힐스테이트 수원파크포레’ 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.