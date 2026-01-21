덴마크 연금 운용사, 이달 중 1억달러 규모 美 국채 매각 결정 그린란드 노리는 美에 ‘셀 아메리카’로 보복 분석

[헤럴드경제=도현정 기자]덴마크의 연금 운용사 아카데미커펜션이 미국 재정 우려를 이유로 미국 국채 투자를 철회하기로 했다. 미국 재정 건전성에 대한 불신을 이유로 들었지만, 최근 도널드 트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드를 병합하려 나선 것에 대한 보복성 조치라는 분석이 나온다.

로이터통신 등 외신에 따르면 덴마크의 연금 운용사 아카데미커펜션은 이달 말까지 약 1억달러(약 1480억원) 규모의 미국 국채 보유분을 전량 청산할 계획이라고 20일(현지시간) 발표했다.

안데르스 셸데 아카데미커펜션 최고투자책임자(CIO)는 이번 결정이 미국의 부채 위기 속에서 “열악한 미국 정부 재정” 때문이라고 설명했다. 그러면서도 트럼프 대통령이 그린란드를 미국에 병합하겠다고 위협하는 것과 연관성을 부인하지는 않았다.

셸데 CIO는 미 경제매체 CNBC에 보낸 성명에서 “이번 결정이 미국과 유럽 간의 진행 중인 균열과 직접적으로 관련된 것은 아니지만, 물론 그러한 상황이 결정을 내리는 것을 더 어렵게 만들지는 않았다”고 밝혔다.

아카데미커펜션 대변인에 따르면, 해당 펀드는 현재 약 1억 달러 규모의 미국 국채를 보유하고 있다. 이달 중으로 보유분을 전량 매도하겠다는 것이다.

셸데는 수십 년간 이어진 정부의 과잉 지출로 인해 급증하는 미국의 부채 부담을 주요 원인으로 꼽았다. 미국은 지난해 1조7800억 달러의 예산 적자를 기록했다. 이는 트럼프 대통령의 광범위하고 높은 관세 정책이 시행되면서 2024 회계연도 대비 2% 가량 감소한 수치다.

국제 신용평가사 무디스는 지난해 5월 예산 적자와 고금리 상황에서의 부채 차환(rolling over)에 따른 높은 차입 비용을 이유로 미국의 국가신용등급을 최고 등급인 Aaa에서 Aa1으로 강등한 바 있다.

셸데 CIO는 “미국의 재정 상황은 우리가 유동성 및 리스크 관리를 수행하는 데 있어 대안을 모색해야 한다는 생각을 갖게 했다”며 “우리는 대안을 찾았고 현재 실행에 옮기고 있다”고 덧붙였다.

CNBC는 트럼프 대통령이 그린란드 병합을 가로막는 유럽 국가들에 대해 보복성 관세를 시행하겠다고 나서면서, 다른 유럽 국가들도 보유 중인 미국 자산을 매도할 가능성이 있다고 보도했다.