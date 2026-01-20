[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 ‘직속기관 이전‧재배치 추진 가이드라인’을 제작해 보급했다. 직속기관 이전과 재배치의 표준 지침을 마련함으로써 실무자의 업무 효율성을 높이고 적기에 사업을 추진할 수 있도록 돕기 위한 목적에서다.

도교육청은 직속기관의 균형 있는 배치로 소속 교직원의 연수 여건을 개선하고, 학생의 교육 기회를 확대하고자 직속기관 이전 및 재배치 사업을 추진하고 있다.

이에 따른 실무자의 업무 진행을 지원하고자 전체 사업 추진 과정과 분야별 세부 절차 등 단계별 맞춤형 정보를 담은 실무 가이드라인을 제작해 보급하게 됐다.

세부 내용은 ▷직속기관 이전‧재배치 로드맵 ▷예산 분야 안내(재정투자심사) ▷재산 분야 안내(공유재산심의회-공유재산관리계획-재산이관-공부정리) ▷시설공사 분야(기획-설계-시공-유지관리) ▷인력관리 분야(교육공무직원 재배치) ▷자치법규 분야(조례 및 시행규칙 개정) ▷추진사례별 질의응답(Q&A) 등으로 구성했다. 특히 관련 공문 작성 예시 및 법령을 상세히 제공해 실무자가 손쉽게 활용할 수 있도록 꾸몄다.

도교육청 서혜정 정책기획관은 “이번 가이드라인 보급으로 표준화된 절차를 마련하고 업무 효율성 제고 및 맞춤형 정보 제공이 가능해질 것”이라면서 “신속하고 안정적인 협업 체계 지원으로 직속기관 이전과 재배치 업무 추진에 많은 도움이 되기를 바란다”고 말했다.