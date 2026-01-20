[헤럴드경제=김성훈 기자] 전남 광양에서 아파트 화재로 어린 딸 셋이 고립되자 40대 어머니가 곧장 윗집으로 올라가 베란다를 통해 내려온 뒤 아이들을 구조했다.

10일 전남 광양소방서에 따르면, 전날 오후 5시 23분께 광양시 금호동의 한 아파트 5층에서 불이 났다는 119 신고가 접수됐다.

거실에 있던 전기난로에서 발생한 것으로 추정되는 이 화재로 아파트 내부에는 연기와 화염이 빠르게 확산됐다.

동아일보에 따르면, 화재 당시 집 안에는 1~5살 여자아이 3명이 있었고, 아이들과 떨어진 공간에 아이들의 어머니인 40대 여성도 있었다. 여성은 연기와 화염 때문에 아이들에게 다가갈 수 없는 상황이 되자, 곧바로 윗집인 6층으로 올라가 베란다를 통해 자신의 집으로 내려왔다. 여성은 약 13m 높이에서 맨손으로 외벽을 타고 내려온 뒤 아이들을 안방으로 옮겨 대피시켰다.

소방당국은 신고를 받고 5분만에 출동, 소방차 10대, 사다리차, 소방관 30여명 등을 투입해 화재 진압 및 구조에 나섰다. 아이들은 사다리차를 이용해 한 명씩 구조됐다. 어머니도 산소마스크 등 안전 장비를 착용한 채 소방관들과 함께 현관을 통해 탈출했다.

네 모녀는 신고 접수 23분 만에 구조됐고, 병원 치료를 받은 뒤 모두 퇴원했다.

화재는 오후 6시 18분 완전히 진화됐다.

모녀는 화재로 집이 불 타 현재 임시 숙소에 머물고 있다. 광양시는 소외계층인 네 모녀를 돕기 위한 지원 방안을 검토 중이다.