시중 11개 식물성 음료 영양성분 조사

[헤럴드경제=김진 기자] 시중에 판매되는 식물성 음료 제품 중 검은콩두유의 단백질 함량이 우유와 비슷한 수준이고, 아몬드 음료은 열량이 상대적으로 낮다는 조사 결과가 20일 나왔다.

한국소비자원은 이날 식물성 음료 11개 제품을 대상으로 영양성분을 포함한 안전성 시험·평가를 실시한 결과를 발표했다.

검은콩두유는 단백질(4~9g)과 지방(4~7g) 함량이 시판 중인 멸균우유와 유사한 수준으로 타 제품군에 비해 높았다. 특히 M사의 제품은 단백질 함량이 9g으로 가장 많았다.

아몬드 음료는 열량과 탄수화물·지방·단백질 등 3대 영양소 함량이 가장 낮았다. L사의 제품은 열량 35㎉, 탄수화물 4g, 단백질 1g으로 조사 대상 중 영양소 함량이 가장 적었다.

조사 대상 11개 제품의 당류 함량은 검은콩두유가 4~10g으로 나타났다. 아몬드·오트 음료는 1~12g으로 1일 영양성분 기준치의 1~12% 수준이었다.

제품 중 9개는 칼슘이 첨가됐다. 이 중 검은콩두유가 21~153㎎, 아몬드·오트 음료는 128~307㎎으로 1일 영양성분 기준치의 3~44% 수준이었다.

제품에 제공되는 빨대의 유해 물질 총용출량을 시험한 결과 모든 제품이 관련 기준에 적합했다.