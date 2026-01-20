청라하늘대교 개통부터 GTX·KTX·7호선 연장·인천3호선까지 출근길·도시생활 구조 바뀐다 수도권 핵심 생활 도시로 자리 잡아

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천이 철도와 도로를 아우르는 대대적인 교통망 구축으로 새해부터 시민의 일상이 달라지는 대전환점이 된다.

인천광역시가 그동안 추진한 원도심과 신도시, 공항과 내륙, 수도권과 전국을 촘촘히 연결하는 교통혁신에 대해 살펴본다.

청라하늘대교, 물류·관광, 산업 이동 흐름 바꾼다

지난 5일 인천국제공항과 수도권 서부를 최단 거리로 연결하는 청라하늘대교가 개통됐다. 공항 접근성을 획기적으로 개선하며 물류와 관광, 산업 이동의 흐름을 바꾸게 됐다.

공항 경제권과 내륙이 더욱 밀접하게 연결되고 서부권 교통 병목이 해소되면서 인천은 수도권 교통망의 변방이 아닌 중심축으로 이동한다.

청라하늘대교 개통을 기점으로 인천은 철도와 도로 전반에서 동시에 구조적으로 변하고 있다. 이동 시간이 줄어들고 단절됐던 생활권이 이어지며 시민의 하루가 달라지는 변화다.

청라하늘대교가 도로의 변화를 상징한다면 철도는 인천 교통혁신의 뼈대다.

수도권광역급행철도(GTX)-B 노선은 인천 송도에서 서울역, 남양주 마석까지를 하나의 생활권으로 묶는다. 본격적인 공사가 시작된 GTX-B는 추가 정거장 신설까지 확장된다.

2031년 개통을 향해 속도를 내는 이 노선은 인천에서 서울 도심까지 20분대 이동이 가능해진다. 이로써 인천은 ‘서울 외곽’이 아닌 수도권 핵심 생활 도시로 자리 잡게 된다.

여기에 인천발 KTX 직결 사업이 더해진다. 올해 말 개통을 목표로 하는 인천발 KTX는 송도를 출발해 전국 주요 도시를 직접 연결하면서 인천을 수도권의 종착지가 아닌 전국으로 뻗어 나가는 출발점이다.

인천에서 부산까지 약 2시간 30분, 목포까지 약 2시간 10분이면 이동할 수 있게 된다.

또 인천 순환 3호선을 포함한 제2차 인천 도시철도망 구축계획은 원도심과 신도시, 공항권을 촘촘히 잇는 철도 청사진이다.

인천, 철도 완성으로 더 이상 ‘서울 외곽’이 아니다

인천지하철 3호선과 가좌송도선, 영종트램 등 7개 노선이 단계적으로 추진되면 교통 혜택은 특정 지역을 넘어 도시 전반으로 확산된다.

서울7호선 청라연장선 추가역 신설도 청라국제도시와 서울 접근성을 한층 끌어올린다.

이처럼 인천의 철도망 확장은 특정 지역 개발을 넘어 생활권 전반의 균형을 맞추는 기반이 된다.

인천시의 교통정책은 개별 사업을 넘어 도시 전체를 다시 설계하는 단계로 접어들고 있다.

도로 인프라도 더 넓히는 방식이 아니라 도시 구조를 다시 짜는 방향으로 전환한다.

인천 최대 숙원 사업인 경인고속도로 지하화는 도심을 가로막아 왔던 고속도로를 지하로 이전하고 지상 공간을 시민에게 돌려주는 대형 프로젝트다.

상습 정체 구간이 해소되는 것은 물론 남북으로 단절됐던 원도심 생활권이 다시 이어지면서 보행과 녹지, 도시 활동이 살아나는 전환점이 될 것으로 기대된다.

도로 확장으로 막힌 도시에서 열린 도시로 대전환

지하로 내려간 고속도로 위 공간은 일반도로와 공원, 녹지축 등으로 재편돼 교통 개선과 도시재생, 생활환경 개선이 동시에 이뤄질 전망이다.

통행 흐름 개선과 교차로 정비를 통해 도심 접근성도 높아지고 원도심 상권과 주거지의 활력 회복에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

해상과 섬 지역을 잇는 도로망 개선도 속도를 낸다. 영종~신도 평화도로와 장봉도 연도교 접속도로 추진으로 섬 지역의 교통 여건은 근본적으로 달라진다.

배편에 의존하던 이동 구조에서 벗어나 상시 이동이 가능한 생활권으로 전환되면서 주민들의 출퇴근과 통학, 응급의료 접근성까지 크게 개선될 전망이다.

인천의 도로 정책은 육지에만 머물지 않고 연안과 섬까지 확장되며 교통 복지의 범위를 도시 전반으로 넓히고 있다.

제3연륙교를 시작으로 GTX와 KTX, 도시철도와 도로망 확장이 단계적으로 추진되며 인천의 교통 지형은 새롭게 그려지고 있다.

이는 단순한 인프라 확충이 아니라 원도심과 신도시, 공항과 섬을 하나의 생활권으로 묶는 구조적 변화다. 인천시의 교통 혁신은 인천의 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 기반이 될 것이다.

유정복 인천시장은 “인천의 교통 혁신은 단순히 이동 시간을 줄이는 문제가 아니라 도시의 구조와 시민의 삶의 방식을 바꾸는 일”이라며 “철도와 도로를 함께 개선해 원도심과 신도시, 공항과 섬 지역까지 고르게 연결하는 것이 인천 교통 정책의 핵심”이라고 말했다.