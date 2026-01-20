수익률 21.02%…적립금 3조 이상 전사업자 중 1위

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성증권은 지난해 4분기 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 확정기여형(DC) 원리금비보장(1년) 부문에서 DC 원리금비보장 적립금 3조원이상 전사업자 중 수익률 1위(21.02%)를 기록했다고 20일 밝혔다.

퇴직연금 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장(1년) 부문에서도 IRP 원리금비보장 적립금 3조원 이상 증권사 중 1위(18.68%)를 기록했다.

퇴직연금의 투자자산 중에서는 상장지수펀드(ETF)가 높은 잔고성장률 수치를 기록했다. DC/IRP계좌에서 ETF 잔고는 지난 2024년 말 대비 118% 증가해, 3조4000억원에서 7조3000억원 규모로 성장했다. (지난해 12월 말 기준, 삼성증권)

삼성증권은 이러한 ETF 투자 수요에 맞춰 ‘퇴직연금 ETF 모으기’ 서비스를 제공 중이다. 해당 서비스는 원하는 종목을 선택해 정기적으로 자동 매수 할 수 있도록 도와준다. 퇴직연금 DC와 IRP 계좌에서 매일·매주·매달 특정일에 원하는 금액·수량만큼 주식을 꾸준히 매수할 수 있다.

연금고객 맞춤형 랭킹 정보도 제공한다. 퇴직연금 계좌에서 인기있는 ETF와 삼성증권 고객들의 관심집중 ETF 랭킹을 확인할 수 있다. 수익률, 매수량, 연령별 정보뿐만 아니라 연금 자산 상위 10% 고객이 연금계좌에서 가장 많이 보유한 ETF, 배당 많이 주는 ETF 등도 참고할 수 있다.

삼성증권은 연금의 성장 배경으로 가입자 중심의 연금 서비스를 꼽았다. 퇴직연금 최초 운용관리·자산관리 수수료가 무료(펀드 보수 별도)인 ‘다이렉트IRP’, 가입 서류 작성·발송이 필요없는 ‘3분 연금’ 서비스, 모바일트레이딩서비스(MTS) 엠팝(mPOP)서 제공하는 ‘로보 일임’, ‘ETF 모으기’ 서비스 등이다.

장효선 삼성증권 연금본부장 상무는 “퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것”이라고 말했다.