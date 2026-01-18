주요 IB, 환율 전망치 대폭 상향조정 노무라 1293원, JP모건 1290원, BNP파리바 1340원, ANZ 1360원 1400원대 예상 IB, 한 곳도 없어

최근 주요 글로벌 투자은행(IB)의 원·달러 환율 전망이 크게 빗나간 것으로 조사됐다.

환율 변동성이 확대되자 뒤늦게 전망치를 변경, 전망이라기보다는 중계 수준의 자료를 제공하는 데 급급한 모습이다.

18일 한국은행이 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원에게 제출한 자료에 따르면, 주요 IB 7곳은 지난 6개월 동안 올해 1분기 말 환율 전망치를 평균 100원 이상 상향 조정했다.

이들이 제시한 올해 1분기 말 환율 전망치는 지난해 6월 평균 1340원에서 올해 1월 평균 1441원으로 높아졌다.

회사별로 보면, 노무라가 1293원에서 1460원으로 167원이나 높였다. JP모건도 1290원에서 1430원으로 140원 높였다.

두 회사 모두 지난해 중반까지만 해도 1200원대 환율을 예상한 점이 눈에 띈다.

BNP파리바는 1340원에서 1450원으로 110원, 크레디아그리콜(CACIB)은 1370원에서 1465원으로 95원, 호주뉴질랜드은행(ANZ)은 1360원에서 1450원으로 90원, ING는 1325원에서 1400원으로 75원 각각 전망치를 상향 조정했다.

미쓰비시UFG금융그룹(MUFG)은 1,400원에서 1,430원으로 비교적 소폭 조정에 그쳤다.

한 외국계 증권사 관계자는 “여러 나라 환율을 다루는 외환팀이 원화만 면밀히 분석하는 데는 한계가 있는 것이 사실”이라고 전했다.

지난해 말 환율 전망치는 이미 ‘낙제점’으로 판명되기도 했다.

IB들이 3개월 전 제시한 지난해 말 환율 전망치는 평균 1359원으로, 실제 연말 종가(1,439원)보다 80원이나 낮은 수준이었다.

노무라가 1330원으로 가장 낮은 수치를 예상했고, CACIB와 ING(각 1,350원), ANZ(1,360원), BNP파리바(1370원), MUFG(1375원), JP모건(1380원) 등의 순이었다.

1400원대 연말 종가를 전망한 곳은 한 군데도 없었던 셈이다.

IB들은 대부분 올해 연말 환율도 1300원대 후반이나 1400원대 초반에 머무를 것으로 전망한다. 올해 상반기보다 하반기에 환율이 내릴 것으로 보는 분위기다.

IB 7곳이 최근 제시한 올해 말 환율 전망치는 평균 1411원으로 집계됐다.

노무라가 1380원, MUFG가 1385원, ANZ가 1390원 등으로 나란히 1300원대를 예상했고, ING가 1400원, BNP파리바가 1430원, JP모건이 1440원 등으로 1400원대 초반을 점쳤다.

가장 높은 전망치를 제시한 CACIB도 1450원으로, 지금보다는 20원가량 환율이 하락할 것으로 분석했다.

이와 관련, 이창용 한은 총재는 2일 기자들과 만나 “해외 IB들은 1480원 환율이 너무 높다고 생각한다”며 “대개 1400원 초반 정도로 보고서가 다 나오는데, 국내에서만 유튜버들이 원화가 곧 휴지 조각이 된다고들 한다”고 말했다.

문제는 이름 있는 IB들의 환율 전망이 빗나가고 있다는 점이다.

외환당국이 안간힘을 쓰고 있지만, 이례적인 미국 재무장관 구두 개입 효과마저 하루 만에 증발할 정도로 추가 상승 압력이 높다.

미국 연방준비제도(Fed) 통화정책 기조 변화 가능성이나 차기 의장 인선 등 변수가 많아 환율 수준을 속단하기 어려운 환경이라는 게 현장의 지배적 목소리다.

한 시중은행 관계자는 “달러 수급 불균형이 고착된 가운데 달러 강세가 겹칠 경우 환율이 1500원을 넘을 가능성도 배제하기 어렵다”고 말했다.