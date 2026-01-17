팀리그 여자단식 9연패 사슬 끊어 팀은 4:2로 웰컴저축은행 꺾어

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 플레이오프(5전 3선승제) 1차전에서 하나카드가 세트스코어 4:2로 웰컴저축은행에 승리를 거뒀다.

경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열리고 있는 이 대회에서 16일 PO 1차전을 가져온 하나카드는 결승전인 파이널 진출에 매우 유리한 고지를 점했다. 역대 대회 PO에서 1차전 승리팀의 파이널 진출은 6회 중 5회나 된다.

1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 11-5(6이닝)로 세미 사이그너(튀르키예)-한지승을 제압하며 하나카드가 먼저 앞섰다. 2세트 웰컴저축은행 최혜미-용현지가 김가영-사카이 아야코(일본)를 상대로 9-0(3이닝)으로 완봉하며 세트 1:1이 됐다.

3세트에서 Q.응우옌이 사이그너를 상대로 15-1(7이닝)로 완승을 거둬 하나카드가 다시 달아났지만, 4세트엔 다니엘 산체스-김예은이 김병호-김진아를 2이닝 만에 9-1로 제치며 경기는 다시 원점으로 돌아갔다.

5세트 신정주가 산체스를 상대로 뱅크샷 3방을 터트리며 11-5(6이닝)로 승리, 1차전 승리까지 한 세트만 남겨놨다. 신정주는 이번 포스트시즌에서 5전 전승을 거두며 연승 행진을 이어갔다.

6세트 여성 단식에서 하나카드 김가영은 4이닝째 2점, 6이닝째 1점으로 5-5 동점을 만들고, 7-5로 앞서던 8이닝 뱅크샷을 성공하며 9-5로 승부의 마침표를 찍었다. 세트스코어 4:2 하나카드 승리. 김가영은 정규리그 4라운드부터 이어진 팀리그 여자단식 9연패에서도 드디어 벗어났다.

하나카드는 지난 15일 준플레이오프에서 크라운해태를 2승1패로 꺾은 데 이어, 이날 플레이오프 1차전까지 잡아가며 이번 시즌 포스트시즌 3연승을 질주했다.

5전3선승제의 PO 2, 3차전은 17일 펼쳐진다. 3차전 이내에 시리즈가 끝나지 않을 경우 18일 4차전, 18일 5차전이 열린다.