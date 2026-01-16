지원 대상·절차 등 시행규칙안 16일 입법예고… 시민 의견 수렴 절차 돌입 4월 중 시스템 구축 3월분과 9월 30일까지 등록해도 소급 적용

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시는 4월부터 일산대교 출·퇴근시간 통행료 50%를 지원한다.

시는 통행료 지원을 위한 김포시 일산대교 통행료 지원 조례 시행규칙안을 16일 입법예고하고 시민 의견 수렴 절차에 들어갔다.

시행규칙안에 대한 입법예고 기간은 16일부터 2월 5일까지로, 시민 누구나 의견을 제출할 수 있다.

시는 시민 의견 수렴 후 최종안을 확정하고 이르면 4월 중 행정절차와 시스템 구축을 완료한 뒤 통행료 지원금을 지급할 계획이다.

4월 중에 시스템 구축 이전인 3월 일산대교 이용분도 소급해 지원할 예정이다.

통행료 지원 대상은 김포시에 주민등록을 하고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량으로, 시가 운영하는 통행료 지원 등록시스템에 사전 등록된 차량이다.

지원을 받기 위해서는 한국도로공사가 운영하는 고속도로 통행료 홈페이지에 등록된 하이패스 카드를 이용해야 하며 시민 1명당 차량 1대, 하이패스 카드 1개로 한정된다.

통행료 지원은 평일 출·퇴근 시간대(오전 6시~9시, 오후 5시~8시)에 일산대교를 이용한 경우에 적용되며 월별 신청을 원칙으로 하되 부득이한 경우 일괄 신청도 가능하도록 했다.

시는 제도 도입 초기 시민들의 원활한 참여를 위해 9월 30일까지 지원차량 등록을 신청한 시민에게는 시행 이후인 3월분부터 일산대교 이용분에 대해 통행료를 지원할 예정이다.