[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 한국-멕시코전이 가장 있기 있는 경기 2위에 올랐다.

15일(현지 시간) FIFA에 따르면 최근 한 달 동안 월드컵 티켓을 접수한 결과 전 세계에서 5억 건이 넘는 신청자가 나왔다.

FIFA는 각 경기마다 좌석 등급별로 티켓 신청을 받았다. 이를 토대로 무작위 추첨을 진행해 오는 2월 티켓 구매가 가능한 신청자를 발표할 예정이다. 경기마다 신청자 수가 다르기에 경쟁률 역시 제각각이다.

FIFA는 가장 많은 구매 요청을 받은 TOP5 경기를 공개했는데, 한국과 멕시코의 A조 조별리그 2차전 맞대결이 전체 104경기 중 2위를 차지했다.

기본적으로 축구 열기가 뜨거운 멕시코의 홈 경기이고, 32강 진출에 큰 영향을 주는 한국과의 조별리그 2차전이라 관심이 집중된 것으로 보인다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 10년간 뛰다가 지난해 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC로 이적한 손흥민의 존재도 티켓 판매에 영향을 준 것으로 보인다.

다만 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에게 이는 달가운 소식이 아니다.

멕시코 홈 팬들의 관심이 집중된 만큼, 일방적인 응원 분위기 속에서 경기를 치러야 하기 때문이다.

고지대 등 다양한 변수가 존재하는 상황에서 이는 한국에 악재가 될 수 있다.

홍명보 감독은 멕시코 사전답사를 마친 뒤 “2002년에 우리도 경험했듯이 홈팀의 이점은 매우 크다”면서 “멕시코전에선 그런 어려움이 있겠지만, 잘 극복할 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.

가장 인기 있는 경기 1위는 콜롬비아와 포르투갈의 조별리그 K조 경기다.

미국 남부에는 25만 명에 달하는 콜롬비아인이 거주하고 있고, 포르투갈 ‘축구 스타’ 크리스티아누 호날두(알나스르)의 마지막 월드컵이라는 점에서 이목이 쏠렸다.

3위는 결승전, 4위는 멕시코-남아프리카공화국의 개막전, 5위는 K조 2위와 L조 2위의 32강전이 각각 선정됐다.

한편 FIFA는 경기별 신청 숫자는 공개하지 않았다.