HD현대·아비커스와 MOU 40척 시작·전 선박에 적용

HMM은 HD현대의 계열사 HD한국조선해양, 아비커스와 ‘인공지능(AI) 기반 자율운항 설루션 도입 계약 및 기술협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 진행된 협약식에는 최원혁 HMM 대표를 비롯해 김형관 HD한국조선해양 대표, 강재호, 임도형 아비커스 대표 등 관계자 30여 명이 참석했다.

HMM은 이번 도입 계약에 따라 선박 40척에 아비커스의 자율운항 설루션을 적용한다.

자율운항 설루션은 항해 보조 기능에 머무르고 있는 기존 시스템과 달리 스스로 최적의 항로를 설정해 항해함으로써 선박 운항 안정성 및 효율성 향상, 연료비 절감과 탄소 배출 저감 등의 효과로 선대 경쟁력 강화할 예정이다. HMM은 추후 적용 결과에 따라 선대 전체로 도입을 확대한다는 방침이다.

아울러 3사는 기술협력 협약에 따라 AI 기반 자율운항 기술 고도화를 위한 공동 연구도 추진할 계획이다. HMM은 자율운항 솔루션의 도입 및 운항 데이터 제공을 맡고, 아비커스와 HD한국조선해양은 각각 자율운항 솔루션의 공급 및 고도화와 선박 플랫폼 및 기술 지원을 맡는다.

HMM 관계자는 “디지털·친환경 해운 생태계에서 AI 기반 기술은 경쟁력 강화를 위한 핵심 기술”이라며 “글로벌 경쟁력 강화를 위한 협력에 적극적으로 참여할 것”이라고 밝혔다.

HD현대 관계자는 “자율운항 기술은 향후 조선업과 해운업의 게임체인저 역할을 할 핵심 기술”이라며 “3사의 역량을 모아 차세대 자율운항 선박 기술을 선도하고 표준을 선점해 나가겠다”고 말했다. 권제인 기자