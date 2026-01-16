[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 15일 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무(대표 오경석)와 핀테크(가상자산 거래) 부문 최상위 후원등급인 공식파트너 후원 협약을 맺었다고 16일 밝혔다.

이날 후원 협약식은 서울 송파구 올림픽회관 13층 대한체육회 대회의실에서 유승민 대한체육회장, 오경석 두나무 대표이사 등이 자리한 가운데 진행됐다.

대한체육회와 업비트는 이번 협약을 계기로 국가대표 선수단 지원뿐 아니라, 대한민국 스포츠의 지속 가능한 발전을 위한 협력을 본격화하기로 했다. 양측은 올 2월 개최 예정인 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회를 맞아 팀코리아 선수단 응원 영상을 제작할 계획이다. 아울러 꿈나무 선수 육성 지원과 스포츠 저변 확대 등 다양한 협력 방안도 함께 모색한다.

업비트는 대한체육회의 1등급 공식파트너로서 ▷대한체육회 휘장 및 공식 후원사 명칭 사용 ▷팀코리아 엠블럼 ◀국가대표 선수단 집합적 초상권 등 다양한 지식재산권을 활용한 마케팅 활동을 벌인다. 이로써 핀테크 기업으로서의 기술력과 브랜드 역량을 바탕으로 스포츠와 디지털 금융이 결합된 새로운 형태의 협업을 이어갈 예정이다.

유승민 회장은 “업비트는 이미 팀코리아 응원 영상 제작을 통해 대한민국 선수단에 진정성 있는 응원을 보내준 든든한 파트너”라며 “2026 동계올림픽을 향한 팀코리아 선수단의 도전에 업비트와 함께 힘을 보태고, 스포츠와 디지털 혁신이 만나는 새로운 협업 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

오경석 대표는 “도전하며 세계로 나아가고자 하는 업비트의 여정은 국가대표 선수들의 끊임없는 도전과 맞닿아 있다“며 ”앞으로도 선수단의 도전에 함께하며 국민에게 긍정적인 에너지와 신뢰를 전하겠다”고 전했다.