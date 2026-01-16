서울시, 이재민 긴급구호 착수 강남구 “호텔 객실 100개 확보”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 16일 오전 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 대형 화재에 “가용 자원을 총동원해 신속하게 진화하고, 무엇보다 시민 생명과 안전을 최우선으로 대응해 달라”고 지시했다.

이날 오전 5시께 구룡마을 4지구 내 빈집에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 불길이 5지구로 번지는 등 확산하면서 오전 8시49분께 소방 대응 2단계가 발령돼 진화 중이다. 오전 10시 현재 인명 피해는 없다.

오 시장은 “건조한 날씨에 불씨가 인근 산림 등으로 옮겨붙지 않도록 조기 진화에도 만전을 기해야 한다”며 “진화 이후에도 이재민 임시주거, 의료지원, 생필품 지원 등 생활안정 대책도 가동하라”고 요청했다.

현재 4지구 총 90세대 중 32세대 47명, 인근 6지구 33세대 53명이 전원 대피했다. 시는 현재 소방 인력 297명, 장비 85대를 투입해 긴급구조통제단 지휘하에 화재를 진압하고 있다.

아울러 인근 구룡중에 이재민 임시대피소를 마련하고 웨스턴 프리미어 강남 호텔 등 2곳에 이재민 임시 거처를 마련하는 등 이재민 긴급 구호에도 착수했다. 강남구 관계자는 “이비스앰버서더 강남 호텔에 60개, 베스트웨스턴 강남호텔에 40개 객실을 추가 확보했다”고 말했다.