[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]배우 김선호가 ‘이 사랑 통역 되나요?’로 돌아온다.

16일 넷플릭스를 통해 공개되는 시리즈물 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다.

김선호는 극중 다중언어 통역사지만 사랑 언어에는 서툰 ‘주호진’ 역을 맡았다. 김선호는 영어, 일본어, 이탈리아어 등 6개 국어에 능통한 통역사 호진의 모습으로 진중한 모습을 보여주는 한편, 무희와의 관계에 있어서는 조심스러운 호진의 캐릭터를 입체적으로 그려내며 몰입도를 더할 예정이다.

김선호는 다중언어 통역사를 연기하기 위해 노력을 아끼지 않은 것으로 알려져 기대를 더한다. 그는 제작발표회에서 “작품 속에서 6개 국어를 하는 인물을 맡았다. 대본을 숙지하고 반복하며 감정을 실었고, 남는 시간에는 문법을 공부했다. 4개월 정도 연습했고, 촬영을 하면서도 연습을 했다”라며 작품에 대한 열정을 드러냈다.

부단한 노력으로 언어 통역을 준비한 김선호는 특유의 설렘 가득한 연기로 글로벌 시청자 마음까지 통역에 나설 예정이다. 김선호는 앞서 공개된 스틸을 통해 착장부터 비주얼까지 ‘주호진 그 자체’를 보여줘 눈길을 끌었다. 뿐만 아니라 통역과 사랑 앞에서 달라지는 주호진의 감정을 표정, 눈빛만으로 표현하며 시청자들을 사로잡았다.

특히 김선호는 예고편에서 캐릭터에 완벽하게 몰입한 모습으로 ‘김선호 표 로코’를 선보일 것을 예고해 기대감을 고조시켰다. 김선호는 무희와의 케미스트리는 물론, 점차 변화하는 호진의 감정을 섬세한 감정 연기와 목소리로 담아내며 작품에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

‘이 사랑 통역 되나요?’를 ‘선물’로 표현하며 “드디어 선물을 드릴 날이 온 것 같다”라고 말했던 김선호. 다양한 언어부터 비주얼, 로코까지, 김선호의 매력을 총집합한 종합 선물 세트 ‘이 사랑 통역 되나요?’에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

한편 김선호가 출연하는 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 오늘(16일) 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.