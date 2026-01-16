- 대전소방본부 골든타임 확보, 고성능 소방차량 도입으로 2단계 상승

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 행정안전부가 발표한 ‘2025년 지역안전지수’에서 화재 분야 안전도가 전년 대비 2단계 상승한 2등급에 올랐다.

지역안전지수는 교통사고, 화재, 범죄 등 6개 분야에 대해 전년도 통계를 바탕으로 지역의 안전 수준을 1등급~5등급까지 평가하는 지표로, 1등급에 가까울수록 상대적으로 안전한 지역임을 의미한다.

대전소방본부는 화재 분야 안전도 상승을 위해 시민의 생명과 재산 보호를 최우선 과제로 삼고, 화재 발생 시 신속한 대응을 위한 현장 대응력 강화에 주력해 왔다.

소방출동로 개선 사업을 통해 화재 진압의 핵심 요소인 ‘골든타임’을 확보했으며, 고층 건축물 화재 등 특수 재난에 대비한 고성능 소방차량을 도입하는 등 대응 인프라 확충에 힘 써왔다.

이와 함께 ▷안전신문고 활성화를 통한 화재 위험 요인 사전 제거 ▷생애주기별 맞춤형 소방안전교육 및 홍보 강화 ▷주택용 소방시설의 체계적인 사후관리 등 생활 밀착형 예방 대책을 지속적으로 추진한 점이 이번 등급 상승의 주요 요인으로 분석된다.

조원광 대전소방본부 대응조사과장은 “이번 성과에 안주하지 않고, 선제적 대응 활동과 예방 중심의 정책을 지속 추진해 화재 사각지대를 해소하고, 시민이 체감하는 안전 도시 대전을 만들어 나가겠다”고 말했다.