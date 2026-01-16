[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본에서 실종된 20대 여성 간호사가 단골 술집 벽 안에서 숨진 채 발견됐다.

14일 일본 후지 뉴스 네트워크(FNN) 등에 따르면 지난 10일 홋카이도 히다카초에 있는 주점 벽 안에서 발견된 시신이 실종된 간호사 쿠도 히나노(28)로 확인됐다.

쿠도는 지난달 31일 오후 4시께 자택 근처에서 쇼핑하는 모습이 인근 CCTV에 포착된 것을 마지막으로 행방불명됐다.

전날 쿠도는 할머니에게 전화해 “내일은 남자 친구와 느긋하게 보낼 예정이고 새해 첫날에는 출근한다”고 말한 것으로 전해졌다.

그러나 다음 날 쿠도는 직장에 출근하지 않았고 이를 이상히 여긴 그의 할머니가 경찰에 실종 신고를 했다.

경찰은 CCTV 영상 등을 분석한 내용을 토대로 히다카초에서 주점을 운영하는 마츠쿠라 도시히코(49)를 용의자로 지목했다.

쿠도는 마츠쿠라의 가게의 단골로, 엽우회(엽사 모임)에 함께 참가하는 사이였다.

경찰 조사 과정에서 마츠쿠라는 “시신을 가게 벽에 숨겼다”며 범행을 시인했다.

경찰이 진술 토대로 주점 내부를 수색했고, 창고 벽 안쪽에 있는 약 1평(3.3㎡) 남짓한 공간에서 쿠도의 시신이 발견됐다.

벽은 나무판자로 막혀 외부에서 보이지 않도록 숨겨놓은 상태였다.

경찰은 곧바로 마츠쿠라를 시체 유기 혐의로 체포했다. 부검 결과 쿠도의 사인은 목 압박에 의한 질식사로 사망 후 약 10일이 지난 것으로 확인됐다.

특히 마츠쿠라는 시신을 벽에 숨긴 채 2일부터 가게를 정상 운영해 왔다.

방문자들에 따르면 주점 내에서는 공기청정기 4~5대가 가동되고 있었다. 당시 가게에 방문한 한 손님은 “술을 마시려고 갔는데, 가게 안에서 공기청정기가 몇 대나 돌고 있어 분위기가 이상했다”고 말했습니다.