[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 대기업과 중소·벤처기업 간 상생 성장전략 마련을 위해 현장의 목소리를 직접 들었다.

중소벤처기업부는 16일 한 장관 주재로 대한상공회의소에서 중소기업 협·단체 및 유관기관 임직원과 함께 ‘대·중소기업 상생 성장 정책 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 1월 9일 정부가 발표한 2026년 경제성장전략에서 제시한 ‘모두의 성장’ 기조의 후속 조치로, 현재 준비 중인 ‘대·중소기업 상생 성장전략’에 현장 의견을 반영하기 위해 마련됐다.

이날 자리에는 중기부 장관을 비롯해 중소기업중앙회, 한국경제인협회, 대한상공회의소, 소상공인연합회, 은행연합회, 벤처기업협회, 이노비즈협회 등 7개 협·단체와 상생협력재단, 중소벤처기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단 등 유관기관 관계자들이 참석했다.

간담회에서는 대기업의 수주·수출 성과를 중소·벤처기업으로 확산하는 방안과 함께 기술탈취 등 불공정거래 행위로 인한 중소기업 피해를 최소화하기 위한 제도 개선 과제가 주요 논의 안건으로 다뤄졌다. 기존 제조업 중심의 상생협력 모델을 플랫폼, 금융, 지역 등 기업 생태계 전반으로 확대할 필요성도 제기됐다.

한 장관은 “정부는 ‘대기업 중심 성장’에서 ‘모두의 성장’으로 전환하겠다는 분명한 방향성을 갖고 있다”며 “대기업과 중소·벤처기업이 성장의 과실을 함께 나누고, 신뢰를 바탕으로 지속적으로 발전할 수 있는 상생 생태계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

정부는 이번 간담회에서 논의된 과제들을 종합해 ‘대·중소기업 상생 성장전략’을 마련하고, 이를 내주 중 열릴 경제관계장관회의에서 공식 발표할 예정이다.