- 과기정통부. 2026년도 시행계획 확정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 16일 2754억원 규모의 2026년 나노 및 소재 분야 연구개발사업 시행계획을 확정하고, 사업을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.

나노 및 소재 분야 연구개발사업 시행계획은 계속사업인 나노·소재기술 개발과 신규 사업인 미래소재디스커버리지원+, 첨단소재원천기술성장지원, 데이터융합형신소재고급인력양성을 대상으로 하며, 3개 신규 사업에 70억 5천만원을 지원한다.

먼저 나노·소재기술개발사업은 글로벌 공급망 대응 기술자립을 위한 첨단소재기술개발, 국가전략기술을 뒷받침하기 위한 미래소재기술개발, 신진연구자의 소재 난제 해결 및 글로벌 네트워크 구축 지원을 위한 소재글로벌영커넥트, 글로벌 수준의 나노 및 소재 원천기술 확보를 위한 나노미래소재원천기술개발 및 나노·소재 연구개발 기반구축을 지속 지원한다.

올해는 현재와 미래를 고려한 소재 원천기술 확보 및 고도화를 통해 글로벌 공급망 이슈를 선제적으로 대응할 수 있도록 5년 이내 개발을 목표로 하는 100대 첨단소재와 10년 이내 개발을 목표로 하는 100대 미래소재로 구분하여 중점 지원한다. 또한 신산업 창출 및 주력산업 고도화에 기여할 나노소재 기술 확보를 위해 나노 분야 창의·도전적 연구도 지속 지원한다.

나노·소재분야 R&D 가속화를 위해 소재연구데이터 생태계 플랫폼 등 AI·데이터 활용 기반을 중점적으로 구축하고, 사업화 성장을 위한 연구기반을 지속적으로 확충할 예정이다.

미래소재디스커버리지원+사업은 연구자의 창의적 아이디어, 새로운 연구방법론에 기반하여 기존 소재에서 볼 수 없었던 새로운 물성과 기능을 구현하는 신소재 개발을 지원하는 사업이다.

첨단소재원천기술성장지원사업은 첨단기술 기반의 소재 원천기술이 사장되지 않고 실질적인 국가 핵심산업으로 확산될 수 있도록 기술 고도화를 목표로 하는 신규사업이다. 종료과제 중 사업화 가능성이 높은 우수성과를 선별하여 기술이전을 목표로 후속 연구를 지원한다.

데이터융합형신소재고급인력양성사업은 소재분야 미래기술 경쟁력 확보를 위한 소재 전문지식과 AI·데이터 활용 능력을 동시에 갖춘 Data driven 신소재 석박사급 고급인력 양성을 신규로 착수한다.