[헤럴드경제=홍석희 기자] 애니메이션 ‘피닉스맨’이 개성 있는 엔딩 연출로 시청자들의 눈길을 끌고 있다고 회사측은 설명했다.

콘텐츠 전문 기업 초이락컨텐츠컴퍼니는 자사가 2026년 선보인 신작 히어로 애니메이션 ‘피닉스맨’은 이글거리는 불새가 빌딩숲을 가로지르는 오프닝 영상과 대비되는 엔딩 연출로 또 다른 볼거리를 제공한다고 16일 밝혔다.

‘피닉스맨’은 KBS 1TV에서 매주 토요일 오후 2시 55분 방영되는 3D 애니메이션으로, 총 26화 구성에 회당 러닝타임은 11분이다. 지난해 말 첫 완구 라인업인 ‘스텀’, ‘블레이커’, ‘폴더블 다이렉터’ 등을 선보이며 전국 대형마트를 통해 어린이와 팬층을 먼저 만났다.

현재까지 공개된 3화 분량의 애니메이션은 미래의 히어로를 꿈꾸는 소년 차현우가 성스러운 불새 ‘피닉스 아비타’와 결합해 피닉스맨으로 변신, 광기와 파괴를 즐기는 과학자이자 지휘자인 베마에와 그가 만들어낸 괴물들에 맞서 싸우는 이야기를 그린다.

엔딩 영상의 첫 번째 재미는 정밀한 일러스트풍 컬러 컷이다. 만화책을 넘기는 듯한 구성 속에서 차현우와 피닉스맨, 인간 형태의 피닉스 아비타를 비롯해 위기 때마다 활약하는 유기묘 ‘두부’, 차현우의 여자친구 ‘럭키 민아’, 아람시 시장인 어머니, 그리고 적대 인물 베마에까지 주요 캐릭터들이 차례로 소개된다.

두 번째 재미 요소는 제작진이 숨겨놓은 이스터에그다. 히어로 수집을 즐기는 차현우의 방에 등장하는 피규어 진열장이 대표적이다. 특히 차현우의 어머니가 등장하는 장면의 배경에 노출된 피규어 일부가 ‘헬로카봇’ 시리즈의 황금특공대 멤버인 ‘파워크루저’, ‘제트크루저’, ‘펀치마스터’로 확인되며 팬들 사이에서 화제를 모았다.

세 번째는 엔딩송이다. 엔딩곡은 10대 트로트 신동 김예은이 불렀다. “평화의 영웅, 우리의 불꽃 날개여”라는 가사와 함께 힘 있게 터져 나오는 목소리는 새로운 히어로의 탄생을 알리는 청량한 인상을 남긴다.

초이락 측은 “엔딩 영상은 강렬한 록 비트를 바탕으로 피닉스맨과 불새의 운명적 만남을 격정적으로 표현한 오프닝과 함께 애니메이션 전체의 완성도를 높인다”면서 “어린이, 청소년을 넘어 히어로물 마니아로까지 타깃층 확대를 노리는 애니메이션 피닉스맨에 걸맞은 면모”라고 밝혔다.