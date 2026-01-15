AI·반도체 중심 교육혁신 협력…글로벌 직업교육 모델 공동 개발

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교(KOREATECH)가 미국에서 가장 혁신적인 대학으로 꼽히는 애리조나주립대학(ASU)과 손잡고 AI·반도체 등 첨단 산업을 중심으로 한 글로벌 기술인력 양성 협력에 나선다.

15일 한기대에 따르면 유길상 총장은 지난 13일(현지시간) 미국 애리조나주립대에서 열린 ‘2026 대학교육혁신 총장단 회의’에 참석해 ASU와 대학 교육혁신 및 직업능력개발훈련 혁신 생태계 조성을 위한 협력 방안을 논의하고, 양 대학 간 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 회의에는 한국 14개 대학 총장단과 보직자, 이주호 전 부총리 겸 교육부 장관 등 30여 명이 참석했으며, ASU 측에서는 마이클 크로우 총장을 비롯해 공과대학 학장단 등 36명이 자리했다. ASU는 1885년 설립된 미국 명문대학으로, 최근 11년 연속 U.S. News & World Report 선정 ‘가장 혁신적인 대학’ 1위에 오른 바 있다.

유 총장은 회의에서 ‘반도체 인력양성을 위한 새로운 글로벌 모델 구축’을 주제로 발표하며, 한국기술교육대의 실천공학교육과 평생직업능력개발 모델을 ASU의 혁신 교육체계와 결합한 전략적 협력을 제안했다. 그는 “애리조나주가 글로벌 반도체 허브로 도약하려는 비전을 갖고 있지만, 현장에 즉시 투입 가능한 기술인력이 부족한 상황”이라며 “ASU의 혁신 교육모델과 한국기술교육대의 실습 중심 공학교육을 결합하면 세계적인 기술인력 양성 모델을 만들 수 있다”고 밝혔다.

한기대는 고용노동부가 설립한 국책대학으로, 실무형 엔지니어 양성을 통해 높은 취업률을 기록하고 있으며, 졸업생들이 삼성, 구글, 메타 등 글로벌 기업에서도 경쟁력을 인정받고 있다는 점을 강점으로 내세웠다. 특히 반도체 분야에서는 전·후공정 전반을 아우르는 실습 중심 교육과 마이크로 디그리 과정을 통해 산업 수요에 대응하고 있다.

양 대학은 협약을 통해 ▷반도체·첨단제조·보건의료 등 분야의 학위·비학위·단기 교육 프로그램 공동 개발 ▷교과목 및 교수·학습 방법 공유 ▷온라인·디지털 교육 협력 ▷재직자 역량 강화와 전환교육(reskilling), 평생직업능력개발 협력 등을 추진하기로 했다.

특히 한국기술교육대가 운영 중인 온라인 평생학습 플랫폼 ‘STEP’과 ASU의 온라인 교육 역량을 결합해, 글로벌 수준의 직업교육 콘텐츠와 현지 산업 맞춤형 교육훈련 모델을 구축하는 방안도 협력 과제로 제시됐다. STEP은 현재 2247개의 온라인·가상훈련 콘텐츠를 제공하고 있으며, 누적 학습자 수는 2200만 명을 넘어섰다.

ASU 측은 “혁신적 글로벌 기술직업교육 기관인 한국기술교육대를 포함한 한국 대학들과 공동 교육혁신 및 인력양성 사업을 적극 추진하겠다”고 밝혔다. 유 총장은 “이번 파트너십을 통해 애리조나주의 기술인력 부족 문제 해결과 함께, 한국기술교육대가 K-TVET(기술직업교육훈련) 글로벌 리더로 도약하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.