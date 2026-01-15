‘딥 에이전트 빌더(Deep Agent Builder)’ AI 컨퍼런스 ‘브레인크루 커넥트 2026’서 발표 대화만으로 직무 목적에 맞는 AI 에이전트 구축 브레인크루와 공동 개발

[헤럴드경제=박지영 기자] LG그룹의 광고계열사인 HSAD가 AI(인공지능) 컨퍼런스에서 AX(AI 전환) 성과를 공개했다. 광고 업계 최초로 실무진이 AI 에이전트를 직접 설계해 활용할 수 있는 오픈 에이전트 플랫폼 구축에 이어 국내 최초 자연어 기반 에이전트 빌더(AI 에이전트를 쉽게 만들고 설정할 수 있게 해주는 도구·플랫폼)도 선공개했다.

HSAD는 지난 14일 서울 마루180에서 열린 ‘브레인크루 커넥트 2026(BrainCrew Connect 2026)’에 참가해 광고·마케팅 업계의 AI 전환 성공 사례를 공유하고, 오는 2월 말 정식 출시 예정인 새로운 AI 솔루션 ‘딥 에이전트 빌더(Deep Agent Builder)’를 최초 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 AI 오케스트레이션 플랫폼 랭체인(LangChain)의 파트너사인 브레인크루가 주최한 컨퍼런스로, 최훈 업스테이지 개발총괄 이사, 장동인 카이스트 AI대학원 교수 등 국내 AI 분야 주요 인사들이 연사로 참여했다. 광고·마케팅 업계에서는 HSAD가 유일하게 발표에 나서며, AI 기술 생태계 전반에서의 활용 역량을 인정받았다.

HSAD는 지난해 광고업계 최초로 실무자가 직접 AI 에이전트를 설계·활용할 수 있는 오픈 에이전트 플랫폼 ‘대시플로우(Dashflow)’를 구축했다. 구성원들은 별도의 코딩 없이 Dify, n8n 등 에이전트 빌더를 연결해 작동 순서를 설계하는 것만으로도 간단히 실무에서 필요한 에이전트를 직접 만드는 것이 가능했으며, 이를 대시플로우에 연결해서 팀, 사업부, 전사가 공유하는 에이전트 생태계를 만들어왔다.

이날 함께 공개된 ‘딥 에이전트 빌더’는 브레인크루와 공동 개발한 국내 최초 자연어 기반 에이전트 빌더로, 대시플로우보다 한 발짝 앞선 형식이다. 사용자가 ‘웹 검색 에이전트를 만들고 싶다’, ‘미디어별 최적화된 카피를 추천하는 에이전트를 만들어 달라’와 같이 일상 언어로 요구사항을 입력하면, 시스템이 의도를 분석해 최적의 프롬프트와 도구를 자동으로 구성해 에이전트를 생성한다. 해당 솔루션은 2월 말 대시플로우에 탑재될 예정이다.

이경록 브레인크루 대표는 “딥 에이전트 빌더는 대화만으로 직무 목적에 맞는 AI 에이전트를 구축할 수 있는 시대를 열었다”고 설명했다. 이성재 HSAD CSO(최고전략책임자) 역시 “개발 지식이 없는 마케터도 창의적 기획 역량만으로 업무에 특화된 에이전트를 만들고 활용할 수 있게 됐다”고 강조했다.

한편 HSAD는 지난해 인텐트릭스, 마켓 인텔리전스 26, AIEO 스튜디오로 구성된 ‘브랜드 맞춤형 에이전트’를 출시한 바 있다. 소비자와 AI 간 대화 데이터를 분석해 소비자 의도를 도출, 이를 기반으로 브랜드 전략 수립부터 콘텐츠 기획·제작까지 전 과정을 지원하는 GEO(GenAI Engine Optimization)에 특화된 AI 설루션이다.