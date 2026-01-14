“윤리위, 이미 답 정해놔…재심 신청 생각 없다”

[헤럴드경제=양대근·김해솔 기자] 국민의힘 중앙윤리위원회가 제명을 전격 결정한 것과 관련 한동훈 전 대표는 “계엄을 막고 당을 지킨 저를 (국힘 윤리위가) 허위 조작으로 제명했다”며 “국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다”고 밝혔다.

14일 한 전 대표는 국회 소통관에서 기자회견을 열어 “계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것”이라면 이같이 강조했다.

윤리위가 한 전 대표 가족이 연루된 ‘당원게시판 사태’를 ‘여론 조작’으로 규정하고 최고 수위인 제명 결정을 내리자 윤리위 심사 결과가 ‘허위 조작’이고 이를 토대로 제명한 것이라며 맞받은 것이다.

한 전 대표는 “윤리위 결정이 이미 답을 정해 놓은 결과”라면서도 “재심을 신청할 생각은 없다”고 말했다. 가처분 신청 여부를 묻는 기자들의 질문에는 직접적인 답을 하지 않았다.

그는 당 지도부가 윤리위 결정에 대해 ‘독립적’이라고 선을 긋고 있는 것과 관련해서도 “그렇지 않다는 거 우리 모두 알고 있다”고 지적했다.

이날 회견에는 친한계로 분류되는 김형동·배현진·박정훈·정성국·고동진·유용원 의원과 윤희석 전 대변인이 배석했다.