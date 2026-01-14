기존 카드 결제망 활용 결제 시 스테이블코인 우선 차감

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 기존 카드 결제 인프라를 활용해 디지털자산의 결제 편의성을 높인 ‘하이브리드 결제 기술’ 특허 출원을 신청했다고 14일 밝혔다.

이번 특허는 고객의 신용카드에 블록체인 기반 전자지갑 주소를 연동하는 것이 핵심이다. 별도의 카드 발급 없이도 기존 카드로 스테이블코인 등 디지털자산을 결제할 수 있다. 결제 시 전자지갑의 스테이블코인 잔액을 우선 차감하며, 잔액이 부족할 경우 부족분은 신용카드 결제되도록 한다.

해당 기술은 기존 카드 결제망을 그대로 활용하기 때문에 고객은 기존 카드 혜택을 누리면서 디지털자산을 일상적인 결제 수단으로 쓸 수 있다. KB국민카드는 이번 기술이 전통 금융과 블록체인을 연결해 스테이블코인의 범용성을 넓히고, 국내외 디지털자산 결제 시장에서 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

KB국민카드는 지급결제 환경 변화에 대비한 연구와 준비를 지속해 나갈 계획이다. 특히 관련 법제화 및 제도 환경을 고려해 단계적으로 기술 적용 가능성을 모색할 방침이다.

KB국민카드 관계자는 “이번 특허는 고객이 디지털자산을 보다 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위한 기술적 기반”이라며 “향후 제도적 환경과 시장 여건을 종합적으로 고려해 금융 소비자 보호를 최우선으로 한 방향에서 활용 방안을 검토해 나갈 계획”이라고 밝혔다.