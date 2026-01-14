[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 간호사가 야간근무 중 남자친구를 불러 환자보고서를 작성하게 하고 약을 준비시키는 등 업무를 맡긴 사실을 자랑하는 글을 올렸다가 여론의 뭇매를 맞고 결국 ‘정직’ 처분까지 받은 것으로 알려졌다.

12일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 산둥성 칭다오의 한 뇌혈관 전문병원에서 근무하는 간호사 A씨는 지난 2일 자신의 SNS에 야간 근무 영상을 공유했다.

해당 영상에서 A씨는 남자친구를 “나의 야간근무 동료”라고 소개하면서 그가 자신의 업무를 돕는 모습을 공개했다.

하지만 관련 면허가 없는 남자친구가 의료 보조 업무를 수행하면서 문제가 발생했다.

영상을 보면, 남자친구는 환자 보고서 작성 은 물론이고 간호사 스테이션 컴퓨터 조작, 환자 투여 약물 준비, 수액 병 라벨 부착 등 고도의 주의가 필요한 의료 보조 업무를 수행했다.

해당 영상은 순식간에 2400만회 이상의 조회수를 기록했지만, 동시에 논란이 이어졌다.

네티즌들은 “면허도 없는 남자친구에게 자신의 업무를 떠넘기면 어떡하냐”, “환자에게 잘못이라도 생기면, 누가 책임질지 생각해야지” 등 거센 비판을 쏟아냈다.

더욱이 영상 속 남자친구가 다른 옷을 입고 있는 모습이 나오면서, 해당 간호사가 남자친구의 도움을 여러번 받은 것 아니냐는 지적도 잇따랐다.

결국 파장이 확산되자 칭다오시 보건위원회는 지난 3일 해당 간호사에게 ‘직무 규율 위반’으로 ‘정직’ 처분을 내렸다고 발표했다.

병원 측은 “단순한 실수가 아닌 심각한 사안으로 인지하고 있다”며 강도 높은 조사를 진행하겠다고 밝혔다.

한편, 현지 보건당국은 “이번 사건을 계기로 의료 안전의식 제고를 위한 전면적인 점검에 나설 방침”이다.