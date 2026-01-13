현장 수요 반영해 8개 사업에 5억여 원 투입

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전라남도 여수시는 대표 특산물인 돌산갓의 품질 향상과 명품화를 위해 재배 현장의 의견과 수요를 반영한 돌산갓 생산기반 강화 지원사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 다년간 재배로 인한 토양 지력 저하와 연작장해, 노동력 부족 등 현장 문제 개선에 중점을 두고, 토양·비료·재배 환경 등 생산 기반 전반을 체계적으로 강화해 안정적인 생산과 품질 균일화를 도모하고자 추진됐다.

주요 지원 내용은 ▲지력 향상을 위한 퇴비 지원 ▲토양개량제 및 전용 비료 지원 ▲녹비작물 종자 구입 지원 ▲생력재배 농기계 지원 ▲관수·관비 시스템 보급 등이다.

아울러 지리적 표시 묶음띠와 돌산갓(김치) 상표 포장재 지원을 통해 유통 경쟁력과 브랜드 인지도 제고도 함께 추진한다.

지원 대상은 돌산읍과 화양면 지역의 돌산갓 재배 농업경영체 및 지리적 표시 등록단체이며 사업비는 8개 사업에 5억 여원이 투입된다.

여수시 농업기술센터 관계자는 “돌산갓은 생산 지역과 품질 특성이 인정된 여수 대표 농산물로 돌산읍과 화양면을 중심으로 재배되며 지역 농가의 주요 소득원으로 자리 잡고 있다”고 말했다.