[헤럴드경제=조용직 기자] LPGA에서 활약 중인 임진희(신한금융그룹)가 LF의 대표 골프웨어 브랜드인 헤지스 골프와 2026시즌 공식 의류 후원 계약을 맺었다고 소속사가 13일 밝혔다.

임진희와 헤지스 골프는 지난 2023∼2024년 파트너십에 이어 올해 다시 손을 잡았다. 임진희는 이번 시즌 출전하는 국내외 대회에 헤지스 골프 의류를 착용하고, 브랜드를 대표하는 공식 후원 선수로 활동하게 됐다.

헤지스 골프 관계자는 “임진희는 묵묵히 실력을 쌓아 결과로 증명해 온 선수로, 플레이에서 보여주는 태도가 브랜드가 추구하는 진정성과 일맥상통한다”면서 “또 한 번 함께하게 된 만큼 최고의 경기력을 펼칠 수 있는 의류 라인업을 지원해 영광의 순간을 함께 하고자 한다”고 말했다.

임진희는 2021년 KLPGA 투어 BC카드 한경 레이디스컵에서 생애 첫 우승을 거둔 후 2023년에는 한 시즌 4승을 올리며 다승왕에 오른 대기만성형 선수다. 2024년 LPGA 투어에 진출한 임진희는 신인왕 레이스에서 최종 2위를 기록하며 경쟁력을 입증했고, 이소미와 함께 출전한 LPGA 투어 다우 챔피언십에서 우승을 차지했다.