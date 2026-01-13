해외 숙박비 과다 집행분에 대한 반환 및 관련 제도 개선 ‘외부 전문가 영입’ 농협개혁위원회 구성, 개선문제 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]강호동 농협중앙회장이 겸직하고 있는 농민신문 회장·농협재단 이사장직에서 물러난다. 또 특별감사 결과 논란이 된 해외 숙박비는 개인적으로 반환하기로 했다.

강 회장은 13일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농림축산식품부 특별감사 중간결과 발표와 관련 대국민 사과와 함께 이같은 조직 전반에 대한 쇄신 및 제도개선 방안을 발표했다.

우선, 농협중앙회는 중앙회장의 권한과 역할을 명확히 하고 인적 쇄신을 단행키로 했다. 이에 따라 강 회장은 관례에 따라 겸직해 온 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 사임키로 했다.

농식품부는 지난 8일 농협에 대한 특별 감사 중간 결과를 발표하며, 강 회장이 농협중앙회와 농민신문 양쪽에서 연봉으로만 총 7억원 가량을 받았다고 밝혔다. 2024년 3월 취임한 강 회장은 같은 해 중앙회에서 3억9000만원, 농민신문에서 3억원이 넘는 연봉을 받았다.

전무이사, 상호금융대표이사, 농민신문사 사장 등 주요 임원들도 자진 사임 의사를 표명했다. 강 회장은 인사를 비롯한 경영 전반에 대해서는 사업전담대표이사 등에게 일임키로 했다.

또 농협중앙회는 250달러로 제한돼 있던 해외 숙박비 규정은 물가 수준을 반영하는 등 관련 제도와 절차를 합리적으로 재정비할 계획이다. 숙박비 상한을 초과해 집행된 금액은 강 회장이 개인적으로 반환키로 했다. 농식품부의 농협중앙회 특별감사 중간 결과에 따르면 강 회장이 숙박비를 지불한 5차례 해외 출장 모두 숙박비 상한을 초과했다. 초과 지출한 금액은 모두 4000만원에 이른다.

조직 전반의 구조적 문제를 개선하기 위해 ‘농협개혁위원회’를 구성할 방침이다. 개혁위원회는 중앙회장 선출 방식, 지배구조, 농축협 조합장을 비롯한 임원 선거제도 등 외부에서 지속적으로 제기돼 온 구조적 문제를 중심으로 개선 과제를 도출하고, 조합 경영의 투명성을 높이기 위한 개혁 방안도 함께 마련할 예정이다.

강 회장은 “국민과 농업인 여러분의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다”면서 “이번 사안을 단순한 위기 수습이 아닌, 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다”고 말했다.

이어“국민 눈높이에 맞는 쇄신이 필요하다”며 “책임 있는 자세로 후속 절차에 성실히 임하고, 뼈를 깎는 혁신을 통해 신뢰를 회복하겠다”고 강조했다.

그러면서 “‘돈 버는 농업’으로의 전환 속도를 높여, 농업인의 땀이 정당한 소득으로 보장되도록 농협의 역량을 집중하겠다”면서 “앞으로 농업·농촌과 농업인의 삶을 지키는 본연의 역할에 더욱 충실하며, 국민의 신뢰를 회복하고 사랑받는 협동조합으로 거듭나겠다”고 말했다.