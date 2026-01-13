[헤럴드경제=민성기 기자] 김상식 감독이 이끄는 베트남이 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 개최국 사우디아라비아를 제압하고 3연승을 달리며 조 1위로 8강에 올랐다.

베트남은 13일(한국 시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 사우디아라비아를 1-0으로 제압했다.

앞서 요르단을 2-0, 키르기스스탄을 2-1로 눌렀던 베트남은 조별리그 3연승(승점 9)으로 A조 1위를 확정하면서 8강 진출권을 획득했다.

16개 국이 참가하는 이번 대회는 4개 국씩 4개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 8강에 진출한다.

A조에서는 요르단(2승 1패·승점 6)이 2위를 차지하면서 베트남에 이어 8강 대열에 합류했다. 사우디(1승 2패·승점 3)와 키르기스스탄(3패·승점 0)은 각각 3, 4위로 탈락했다.

A조 1위 베트남은 B조 2위에 오를 가능성이 있는 아랍에미리트(UAE)와 시리아 중 한 팀과 8강에서 맞붙는다. A조 2위 요르단은 B조 1위에 등극한 일본과 4강 진출을 다툰다.

전반전을 0-0으로 마친 베트남은 후반전에 교체 투입된 응우옌 딘박이 후반 19분 상대 골망을 흔들면서 리드를 잡았다.

이후 베트남은 거센 공격을 펼친 사우디를 무실점으로 봉쇄하면서 승리를 수확했다.

베트남이 A조 1위에 오르면서 2024 카타르 대회에서 정상에 등극한 ‘디펜딩 챔피언’ 일본을 8강에서 피할 수 있게 됐다.

베트남은 14일 맞붙는 아랍에미리트(UAE)와 시리아, 둘 중 한 팀과 4강 진출을 다툰다.

요르단이 B조 1위를 이미 확정 지은 일본과 8강에서 만난다.