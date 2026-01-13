[헤럴드경제=김성훈 기자] 마카오항공 기내에 비치된 안내 책자에서 창덕궁을 중국식 건축으로 설명하고 있다는 사실이 알려졌다.

서경덕 성신여대 교수는 13일 자신의 SNS에 “한 누리꾼의 제보로 알려진 해당 안내 책자는 마카오항공의 ‘목적지 가이드’로 창덕궁을 소개하면서 영어·중국어·일본어로 모두 ‘중국식 건축’이라고 설명했다”고 전했다.

서 교수는 마카오항공 측에 항의 메일을 보내 “이는 명백한 오류”라며 “창덕궁은 자연과 건축이 조화를 이룬 공간으로, 한국을 대표하는 전통 건축물”이라고 지적했다고 밝혔다.

이어 “이러한 가치를 인정받아 1997년 유네스코 세계유산으로 지정됐다”며 “외국인들이 오해하지 않도록 안내 내용을 조속히 시정해야 한다”고 촉구했다.

창덕궁은 다른 궁궐과 달리 인위적인 구조를 따르지 않고 주변 자연 환경과 조화를 이루도록 지어진, 한국 궁궐 건축의 정수를 보여주는 유산이다. 이 때문에 ‘가장 한국적인 궁’이라고 평가되며, 조선 5대 궁궐 중 유일하게 유네스코 세계유산에 등재돼 있다.

서 교수는 “해외 곳곳에는 한국의 문화와 역사에 대한 잘못된 정보가 남아 있으며, 누리꾼들의 제보가 이를 바로잡는 데 중요한 역할을 하고 있다”고 전했다.