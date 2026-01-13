1월 23일까지 접수…70명

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 1월 23일까지 ‘2026년 장애학생 교내활동지원사업’ 대상자 70명을 모집한다.

이 사업은 2022년부터 추진하고 있으며, 장애 특성이나 돌봄 여건 등으로 인한 교육활동에 어려움을 겪는 장애 학생에게 교내활동 지원급여를 제공해 평등한 교육권을 보장하고 장애ㆍ비장애 학생이 안정적인 교육환경에서 학습할 수 있도록 지원하고자 마련했다.

시는 장애ㆍ비장애 학생의 행복하고 건강한 교육환경 조성에 초점을 두고, 교내 교육환경 여건과 대상자의 기능 제한 점수 비율을 고려해 대상자를 선정할 예정이다.

지원 대상은 관내 초중고등학교에 재학 중인 장애인활동지원 수급자이며, 초등학교 입학생(1학년), 특수학교 재학생, 순회학급 학생은 제외된다.

대상자는 행동 평정, 돌봄인력 배치 등을 고려해 상위 점수순으로 선정되며, 학기가 시작하는 3월부터 12월까지 교내 활동지원 급여(시간당 1만7270원)가 제공된다.

지원 시간은 ▷초등학생 월 60시간(평일 3시간/월 20일 기준) ▷중고등학생 월 120시간(평일 6시간/월 20일 기준)이다.

신청을 희망하는 대상자는 신분증을 지참해 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해서 신청하면 된다.

자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판을 참고하거나, 시흥시 장애인복지과로 문의하면 안내받을 수 있다.