부산기업, AI·반도체·스마트 항만 등 첨단기술 선보여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 6일부터 9일(현지시각)까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자제품 박람회 ‘CES 2026’에 참가해 지역 기업의 글로벌 시장 진출과 투자 연계, 기술 협력 기반 확대 등 의미 있는 성과를 거뒀다고 11일 밝혔다.

시는 ‘CES 2026’에서 ‘통합부산관’을 운영하며 총 443건의 수출 상담을 진행했고, 1년 이내 계약 성사가 예상되는 2867만달러 규모의 계약 추진 실적을 기록했다. 또한 글로벌 투자사와 해외 바이어를 대상으로 한 1대1 비즈니스 미팅(밋업)도 65건에 달해 부산 기업의 기술 경쟁력과 글로벌 시장의 높은 관심을 다시 한번 확인했다.

특히 이번 CES에서 부산 기업들은 단순한 제품 전시를 넘어 ▷인공지능(AI) ▷반도체 ▷스마트 항만 등 부산시가 중점 육성 중인 첨단전략산업 분야의 핵심 기술과 상용화 가능성을 집중적으로 선보이며 해외 바이어들의 이목을 끌었다. 이에 따라 현장 상담의 전문성과 계약 성사 가능성 역시 예년에 비해 크게 향상됐다.

참가 기업들은 투자유치, 글로벌 협력, 기술검증(PoC), 수출 상담 등 다양한 방식으로 실질적인 사업화 성과를 창출했다.

㈜오투랩(인체균형 측정 및 AI 솔루션 시스템)은 글로벌 투자사 2곳과 약 10억원 규모의 투자 협의를 진행 중이며 ㈜한국엘에프피(AI 기반 배터리 관리 시스템)는 글로벌 투자사 코인베스트와 300만달러 규모의 투자 협약을 체결했다.

또한 ㈜타이거에이아이(AI)(동작 인식 AI 기반 트레이닝 서비스)는 미국 핏인모션(FIT IN MOTION)과 미주 시장 진출을 위한 기술검증(PoC) 및 공동개발 협약을 맺었다.

부산시 지원을 통해 육성된 콘텐츠 기술의 글로벌 확장도 가시화됐다. 시와 한국로봇융합연구원의 지원으로 부산역에 구축된 인공지능 기반 실시간 이미지 촬영 로봇 ‘젠시 스튜디오(GENCY Studio)’는 ‘CES 2026’ 최고혁신상을 수상한 데 이어, 전시 현장에서도 엔터테인먼트·콘텐츠 업계의 높은 관심을 받았다. 그래미 어워드 공식 포토라인 참여 가능성이 논의됐으며, 일본 AI 모델 기업과는 오는 2월 기술검증(PoC)에 합의하는 등 글로벌 비즈니스 확장 성과도 이어졌다.

박형준 부산시장은 “‘CES 2026’은 부산 기업의 기술력과 성장 잠재력을 글로벌 무대에 각인시킨 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 로봇, 인공지능, 콘텐츠, 해양 등 첨단전략산업을 중심으로 이번 성과가 실질적인 투자와 수출, 사업화로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하겠다”고 말했다.