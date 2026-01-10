[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠)’ 열풍이 이어지는 가운데 30만원짜리 ‘대왕 두쫀쿠’가 등장해 화제다.

최근 한 인스타그램에 ‘제대로 선넘은 30만원 대왕 두쫀쿠’라는 제목의 후기 영상이 올라왔다.

해당 릴스에서 게시자는 “친구가 이상한 걸 가져왔다”며 양이 일반 두쫀쿠의 약 100배에 달하는 거대한 두쫀쿠를 먹는 모습을 공개했다.

두쫀쿠는 버터에 볶은 카다이프(중동식 면)를 피스타치오 크림에 섞은 뒤 이 속재료를 초코 마시멜로 반죽에 넣어 동그랗게 말아낸 디저트다.

보통 두쫀쿠의 개당 가격은 7000∼8000원으로 손바닥만 한 크기의 사이즈로 판매되지만 영상 속 제품은 두 손으로 들어야 할 정도의 크기를 자랑했다.

영상에 등장한 대왕 두쫀쿠는 제주의 한 디저트 매장에서 판매하는 것으로, 최근 서울 강남의 한 백화점 팝업스토어에서 ‘1개 한정판매’ 형식으로 진행해 화제가 된 바 있다.

앞서 서울 마포구의 한 매장에서 선보였던 ‘두바이 부르즈 바이트 점보 쫀득쿠키’의 경우 3개 정도를 합쳐 놓은 주먹만 한 크기로 개당 1만8000원에 판매됐다.

‘두쫀쿠’ 열풍에 각종 매장에서 앞다퉈 판매에 나서자 이벤트성 판매로 차별화를 꾀하고 있는 것으로 해석된다.

이를 본 누리꾼들은 “작게 만들다가 귀찮아서 한 번에 뭉친 것 같다”, “가격 개념이 점점 산으로 가네”, “세상이 나를 몰래카메라하고 있는 건가”, “두쫀쿠 이미 끝물 아니냐” 등 다양한 반응을 보였다.