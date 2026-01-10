[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 노홍철이 서울 강남구 압구정동에 보유한 빌딩 가치가 매입 7년 만에 110억원 이상 급등한 것으로 나타났다.

10일 부동산업계에 따르면 노홍철이 보유 중인 서울 강남구 신사동(압구정역 인근) 건물의 추정 가치는 약 236억원에 달한다.

이는 인근에 위치한 유사 연식의 빌딩이 최근 3.3㎡(평)당 1억5800만원~1억6600만원 선에 거래된 사례를 바탕으로 추산한 수치다.

해당 건물은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 소위 ‘노른자위’ 입지를 자랑한다. 1988년 준공된 이 건물은 지하 1층~지상 5층, 연면적 1368.60㎡(약 414평) 규모다. 현재 카페와 학원 등이 입점해 있다.

노홍철은 지난 2018년 11월, 이 건물을 122억원에 매입했다. 취득세 등을 포함한 매입 원가는 약 129억원으로 추정된다. 현재 시세가 236억원 안팎임을 감안하면 매입 7년 만에 약 110억원 이상의 시세 차익을 거둔 셈이다.

한편 노홍철은 지난 2004년 엠넷 ‘Dr. 노 KIN 길거리’로 데뷔했다. 이후 MBC ‘무한도전’을 통해 큰 사랑을 받았으며 ‘구해줘! 홈즈’, ‘개미는 오늘도 뚠뚠’ 등에서 활약했다. 현재 유튜브를 통해 팬들과 소통 중이다.